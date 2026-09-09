Άφαντος ο δραπέτης που το «έσκασε» από το Εφετείο Αθηνών – Ερωτήματα για την απόδραση σε ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα κτίρια της πρωτεούουσας

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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την απόδραση ενός 26χρονου κρατουμένου από το Εφετείο Αθηνών, το μεσημέρι της Τρίτης (8/9)

Ο άνδρας παραμένει μέχρι στιγμής άφαντος. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά πρόκειται για 26χρονο Ρομά.

Πώς σημειώθηκε η απόδραση

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κρατούμενος κατάφερε να απομακρυνθεί από το Εφετείο δεν έχουν μέχρι στιγμής αποσαφηνιστεί.

Ο 26χρονος βρισκόταν υπό την επιτήρηση της Δικαστικής Αστυνομίας κατά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στο δικαστικό μέγαρο. Σε κάποια στιγμή κατάφερε να ξεφύγει, χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός, και από τότε τα ίχνη του χάθηκαν.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δραπέτη

Αμέσως μετά τη διαπίστωση της απόδρασης ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και ξεκίνησε ευρεία επιχείρηση για τον εντοπισμό του 26χρονου που παραμένει άφαντος.

Ερωτήματα για την απόδραση σε ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα κτίρια της Αθήνας

Παράλληλα με την επιχείρηση για τον εντοπισμό του 26χρονου, αναμένεται να διερευνηθούν λεπτομερώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η απόδραση.

Οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν πώς ο κρατούμενος κατάφερε να ξεφύγει από την επιτήρηση σε ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα κτίρια της Αθήνας και πόσο χρονικό διάστημα μεσολάβησε μέχρι να γίνει αντιληπτή η απουσία του.