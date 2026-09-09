Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και Εύβοια σήμερα – Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός – Τι να αποφύγετε

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, στις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή στους πολίτες, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν επεισοδίων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου σε Αττική και Εύβοια.
  • Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς.
  • Παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, με περιπολίες εναέριας επιτήρησης και επίγειες περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη (9/9) στις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς.

Ειδικότερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Ευβοίας),
  • Περιφέρεια Αττικής.

Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά.

Συνεπώς, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των παραπάνω περιοχών παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

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