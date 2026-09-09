Πειραιάς: Ολοσχερής η καταστροφή του κτιρίου που πήρε φωτιά – Απέμεινε μόνο ο σκελετός – ΒΙΝΤΕΟ

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (9/9) στον Πειραιά, όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά κτίριο που στεγάζει κατάστημα υφασμάτων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κτίριο επί της οδού Νικήτα, στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως και κοντά στη συμβολή με την οδό Γούναρη. Οι φλόγες πήραν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή και ήταν ορατοί από αρκετά σημεία του Πειραιά.

Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στο σημείο

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και κυρίως για να αποτρέψουν την επέκτασή της στα γειτονικά κτίρια.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 22 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου οι πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν και από ύψος.

#Πυρκαγιά σε χώρο καταστήματος στον Πειραιά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2026

Παράλληλα, στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας την προσπάθεια των πυροσβεστών για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς.

Καταστράφηκε ολοσχερώς το κτίριο

Η ένταση της πυρκαγιάς ήταν τέτοια ώστε το κτίριο υπέστη ολοσχερή καταστροφή. Μετά την κατάσβεση, από την εγκατάσταση είχαν απομείνει ουσιαστικά ο σκελετός, σίδερα και λαμαρίνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά επεκτάθηκε και στο υπόγειο του κτιρίου, το οποίο επίσης καταστράφηκε ολοσχερώς. Ο επαγγελματικός χώρος, σύμφωνα με νεότερες αναφορές, φιλοξενούσε κατάστημα υφασμάτων και παλαιοπωλείο, γεγονός που δυσχέρανε το έργο της κατάσβεσης λόγω της παρουσίας μεγάλου όγκου υλικών.

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο περίπου δύο ώρες μετά την εκδήλωσή της, ενώ οι πυροσβέστες συνέχισαν να επιχειρούν για την αντιμετώπιση εστιών που παρέμεναν στο κτίριο.

Προληπτική εκκένωση κτιρίου

Λόγω της μεγάλης έκτασης της πυρκαγιάς και των κινδύνων που δημιουργούσαν οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί, αποκλείστηκε το οικοδομικό τετράγωνο, ενώ εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων και να προστατευτούν οι πολίτες.

Παράλληλα, προληπτικά εκκενώθηκε το διπλανό κτίριο, καθώς οι φλόγες είχαν φτάσει σε κοντινή απόσταση. Βασικός στόχος των πυροσβεστών ήταν να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς στις παρακείμενες εγκαταστάσεις και κατοικίες.

Άνδρας εντοπίστηκε στο υπόγειο

Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή κατά την οποία οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άνδρα στο υπόγειο του κτιρίου.

Ο άνδρας, υπήκοος Μπαγκλαντές, βρέθηκε μέσα στον χώρο την ώρα που η φωτιά βρισκόταν σε εξέλιξη. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον απομακρύνουν εγκαίρως από το φλεγόμενο κτίριο, προτού κινδυνεύσει σοβαρά η ζωή του.

Ο ίδιος φέρεται να αντιλήφθηκε λίγο μετά τις 2:00 ότι είχε ξεσπάσει φωτιά, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει πώς αυτή ξεκίνησε. Όπως ανέφερε, όλα τα προσωπικά του αντικείμενα καταστράφηκαν από τις φλόγες.

«Ήταν ήδη σε εξέλιξη η φωτιά σε όλο το κτίριο»

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στην περιοχή από τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

Όπως ανέφερε, βρισκόταν στο λιμάνι του Πειραιά για βόλτα με το αυτοκίνητο όταν ξαφνικά είδε τις φλόγες και αντιλήφθηκε έντονη μυρωδιά καπνού.

Ο αυτόπτης μάρτυρας αναφέρθηκε και ίδιος έφτασε στο σημείο περίπου στις 2:05 και, όπως περιέγραψε, η φωτιά είχε ήδη επεκταθεί σε ολόκληρο το κτίριο.

Ο αυτόπτης μάρτυρας αναφέρθηκε και στην προσπάθεια των πυροσβεστών, τονίζοντας ότι χρειάστηκαν περίπου δύο ώρες για να περιοριστεί η πυρκαγιά και να σβήσουν οι βασικές εστίες.