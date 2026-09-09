ΟΠΕΚΑ: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα στις 11 Σεπτεμβρίου – Αναλυτικά οι πληρωμές

Η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 αναμένεται να κλείσει προσωρινά στις 11 Σεπτεμβρίου, με την τέταρτη δόση για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου να καταβάλλεται στις 30 Σεπτεμβρίου.

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Oικονομία

ΟΠΕΚΑ - επιδόματα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η τέταρτη δόση για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου καταβάλλεται στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 κλείνει προσωρινά στις 11 Σεπτεμβρίου.
  • Η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου θα δοθεί στις 30 Νοεμβρίου, με την τελευταία δόση του έτους να δίνεται μεταξύ 18 – 24 Δεκεμβρίου.
  • Τα ποσά κυμαίνονται από 2 έως 70 ευρώ ανά παιδί για τα δύο πρώτα, διπλασιαζόμενα από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο, ενώ οι αιτήσεις πραγματοποιούνται μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ, της ΗΔΙΚΑ ή του Taxisnet.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Kλείνει προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 ενώ κανονικά αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου η τέταρτη δόση για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου.

Αναλυτικά οι καταβολές:

  • για το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου έχει προγραμματιστεί πληρωμή στις 30 Σεπτεμβρίου
  • Η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου
  • Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18 – 24 Δεκεμβρίου

Για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 2 – 70 ευρώ ανά παιδί και από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται.

Σε περίπτωση που καθυστερεί η αίτηση από τους γονείς τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ (idika.gr), είτε μέσω της πλατφόρμας Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

O σύνδεσμος της εφαρμογής του Α21: https://www.idika.gov.gr/Opeka-gov/2023/Home/Contact.

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