Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (9/9) – Ποδοσφαιρική πανδαισία με Champions League

Τα ματς για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΟΚ Β – Ολυμπιακός Β (Superbet League 2)
19:45: Magenta Sport 5 | Στουτγκάρδη – Βίκινγκ (UEFA Champions League)
19:45: Magenta Sport 4 | Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 9 | Σεντ Τζόνστον – Σέλτικ (Scottish Premiership)
22:00: Magenta Sport 8 | Τσάρλτον – ΚΠΡ (EFL Championship)
22:00: Magenta Sport 7 | Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 6 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατασαράι (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 3 | Νάπολι – Άρσεναλ (UEFA Champions League)
22:00: MEGA / Magenta Sport 2 | Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (Champions League)