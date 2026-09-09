Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (9/9) – Ποδοσφαιρική πανδαισία με Champions League

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα ματς για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΟΚ Β – Ολυμπιακός Β (Superbet League 2)

19:45: Magenta Sport 5 | Στουτγκάρδη – Βίκινγκ (UEFA Champions League)

19:45: Magenta Sport 4 | Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 9 | Σεντ Τζόνστον – Σέλτικ (Scottish Premiership)

22:00: Magenta Sport 8 | Τσάρλτον – ΚΠΡ (EFL Championship)

22:00: Magenta Sport 7 | Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 6 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατασαράι (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 3 | Νάπολι – Άρσεναλ (UEFA Champions League)

22:00: MEGA / Magenta Sport 2 | Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (Champions League)