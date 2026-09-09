Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (9/9) – Ποδοσφαιρική πανδαισία με Champions League

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Η Τετάρτη προσφέρει μια ποδοσφαιρική πανδαισία με πλήθος αναμετρήσεων από το UEFA Champions League.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το ντέρμπι Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης, το οποίο θα μεταδοθεί από MEGA και Magenta Sport 2.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΟΚ Β – Ολυμπιακός Β (Superbet League 2)

19:45: Magenta Sport 5 | Στουτγκάρδη – Βίκινγκ (UEFA Champions League)

19:45: Magenta Sport 4 | Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 9 | Σεντ Τζόνστον – Σέλτικ (Scottish Premiership)

22:00: Magenta Sport 8 | Τσάρλτον – ΚΠΡ (EFL Championship)

22:00: Magenta Sport 7 | Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 6 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατασαράι (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 3 | Νάπολι – Άρσεναλ (UEFA Champions League)

22:00: MEGA / Magenta Sport 2 | Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (Champions League)

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