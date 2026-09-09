Κύπελλο Ελλάδας: Γκονσάλες και Πουέρτα «υπέγραψαν» το «2Χ2» για τον Ολυμπιακό, 3-2 τον Βόλο – Δείτε τα highlights

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Πιο εύκολα απ’ όσο μαρτυρά το τελικό 3-2, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, έκανε το «2Χ2» και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ακόμη ένα σημαντικό τρίποντο στη διοργάνωση και έκαναν ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα της τελικής βαθμολογίας, η οποία εξασφαλίζει απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Παρά το γεγονός ότι ο Βόλος βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και διατήρησε μέχρι τέλους το προβάδισμά του.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Μεξικανός, Αρμάντο Γκονσάλες, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ στο 42’ (κοντινό πλασέ από… ριμπάουντ μετά την απόκρουση της Κοσέλεφ σε κεφαλιά του Φίλη) και στο 50’ (κεφαλιά-ψαράκι), ενώ «σέρβιρε» και μία ασίστ προς τον Πουέρτα στο 68’, ο οποίος σκόραρε με υπέροχο «σκαφτό» στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Στο φινάλε ο Ολυμπιακός «χαλάρωσε» κι αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Βόλος, που σημείωσε δύο γκολ: Στο 79′ με κοντινό πλασέ του Μαρκ Γκονζάλες και στο 89′ με τον Χαραλαμπόγλου (πρώτο στην καριέρα του στους Θεσσαλούς), ο οποίος δεν το πανηγύρισε κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: 39’ Κάρμο – 63’ Τσοκάνης

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Πέντερσεν (82′ Μάρτινς), Σμαΐλοβιτς (82′ Ρέτσος), Κάρμο, Τικνιζάν, Φίλης, Κουτσογούλας, Πουέρτα (71’ Φρόιλερ), Φορτούνης, Σα (90′ Σιπιόνι), Γκονσάλες (71’ Γιάρεμτσουκ).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κοσέλεφ, Μύγας, Τσοκάνης, Αγκιάκουα (58’ Κάργας), Λυκουρίνος, Φάμπιο (80′ Γκαραβέλας), Γρόσδης (67’ Κόμπα), Ρεγκίς (58’ Μαρκ Γκονζάλες), Φουρτάδο, Τζόκα (58’ Λάμπρου), Χαραλαμπόγλου.

Τα highlights της αναμέτρησης: