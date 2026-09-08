Ισραήλ για βρετανικές κυρώσεις: «Θα αναλάβουμε δράση – Συνιστούν παρέμβαση στις εκλογές μας»

Σε αντίμετρα απέναντι στις κυρώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου προσανατολίζεται το Ισραήλ, ενώ παράλληλα επιμένει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στην ανοικοδόμηση της Γάζας χωρίς τον αφοπλισμό της Χαμάς. Αυτό δήλωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, μιλώντας σε ανταποκριτές στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη, εν όψει μάλιστα την παρουσίας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Ντάνι Ντανόν αφού ισχυρίστηκε ότι «οι κυρώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου δεν συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση» και κατηγόρησε τη βρετανική κυβέρνηση ότι «επιχειρεί να επηρεάσει την ισραηλινή εσωτερική πολιτική». «Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σημαντικό για μένα να δηλώσω ότι δεν έχουμε τίποτα εναντίον του βρετανικού λαού. Αυτό που έγινε δεν βοηθάει την κατάσταση. Αυτό που θα κάνουμε, δεν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του βρετανικού λαού, ούτε αυτό που κάνουν τη ζωή των Ισραηλινών», τόνισε ο Ντάνι Ντανόν. «Αλλά είναι συμβολικό και αξιοσημείωτο. Ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να επιστρέψουμε εκεί όπου βρισκόμασταν και το Ην. Βασίλειο να καταλάβει ότι θέλουμε πραγματικά να υπάρξει αποτέλεσμα», ανέφερε.

Απόπειρα παρέμβασης στις εκλογές μας

«Είμαστε ανεξάρτητη χώρα, κυρίαρχη χώρα. Και εάν κάποιος θεωρεί ότι η διπλωματία παίζεται με την επιβολή κυρώσεων ή προσπαθώντας να μας λυγίσει το χέρι, θα αναλάβουμε και εμείς δράση», υπογράμμισε ο Ντάνι Ντανόν. Επέκρινε, μάλιστα, το Ηνωμένο Βασίλειο ότι «προσπαθεί να παρέμβει στις εκλογές μας και στον λαό του Ισραήλ δεν αρέσει να βλέπει ξένη παρέμβαση».

Ο Ντάνι Ντανόν υποστήριξε ακόμη ότι «οι κυρώσεις σε προϊόντα που παράγονται στη Δυτική Όχθη πλήττουν και Παλαιστινίους που εργάζονται σε βιομηχανικές περιοχές». «Ουσιαστικά δεν τιμωρείτε μόνο τους Ισραηλινούς. Τιμωρείτε τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους που εργάζονται μαζί σε αυτές τις βιομηχανικές περιοχές», ανέφερε.

Χωρίς Βρετανούς η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Παράλληλα, Ντάνι Ντανόν προανήγγειλε περιορισμούς στη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε ισραηλινούς μηχανισμούς που αφορούν τη Γάζα. «Το Ηνωμένο Βασίλειο έστειλε εκπροσώπους. Νομίζω ότι δεν θα τους επιτρέψουμε να συμμετέχουν», δήλωσε αναφερόμενος στο κέντρο συντονισμού για τις ανθρωπιστικές προσπάθειες στη Γάζα.

«Να αποσυρθούν οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ από τον Λίβανο»

Για τον Λίβανο, ο Ισραηλινός Μόνιμος Αντιπρόσωπος επέμεινε στη θέση του Ισραήλ ότι η εντολή της UNIFIL, των κυανόκρανων του ΟΗΕ, πρέπει να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους. «Για την εντολή της UNIFIL η θέση μας είναι πολύ ξεκάθαρη. Η UNIFIL ολοκληρώνει την εντολή της στο τέλος του έτους. Αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό», είπε.

Αναφερόμενος σε συνάντησή του με τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα ΟΗΕ για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις Ζ. Π. Λακρουά, ο Ντάνι Ντανόν δήλωσε ότι «ο ΟΗΕ θέλει να αφήσουν περισσότερους από 5.000 στρατιώτες επί του εδάφους», προσθέτοντας ότι «η ισραηλινή πλευρά θεωρεί πως μια τέτοια παρουσία θα μπορούσε να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά».

Ο Ντάνι Ντανόν υποστήριξε ότι «η συνέχιση της παρουσίας διεθνών δυνάμεων δυσχεραίνει την άσκηση της λιβανικής κυριαρχίας» και ανέφερε ότι «το Ισραήλ συνεργάζεται με τις ΗΠΑ προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποστολή». «Το να στείλουν στρατεύματα στα σύνορα με το Ισραήλ είναι ευαίσθητο για εμάς και για αυτό καταβάλαμε τις περισσότερες προσπάθειες μαζί με τις ΗΠΑ ώστε να διασφαλιστεί ότι η UNIFIL τελειώνει», υπογράμμισε ο Ντάνι Ντανόν.

«Βασική προϋπόθεση ο αφοπλισμός της Χαμάς»

Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, έθεσε ως βασική προϋπόθεση για τις επόμενες κινήσεις τον αφοπλισμό της Χαμάς. «Νομίζω ότι η λέξη-κλειδί για τη Γάζα είναι ο αφοπλισμός», ανέφερε ο Ντάνι Ντανόν, υποστηρίζοντας ότι «η πρόταση της Χαμάς για αποθήκευση των όπλων της εντός της Γάζας δεν ήταν αποδεκτή για το Ισραήλ». «Πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους και να διασφαλιστεί ότι δεν θα έχουν καμία δυνατότητα πρόσβασης στα όπλα πλέον. Δεν θέλουν να το κάνουν. Αγοράζουν χρόνο», τόνισε.

Για την ανοικοδόμηση της Ράφα

Αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση της Ράφα, ο Ντάνι Ντανόν υπογράμμισε ότι

υπάρχουν πιλοτικά σχέδια, αλλά όχι ακόμη στην αναμενόμενη κλίμακα», ενώ σημείωσε ότι το Ισραήλ συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης. «Τώρα έχουμε δύο βασικές ομάδες με τις οποίες εργαζόμαστε μαζί με το Συμβούλιο Ειρήνης. Η μία ασχολείται με ανθρωπιστικά ζητήματα και η δεύτερη με το ζήτημα του αφοπλισμού», σημείωσε.

Οι σχέσεις Τραμπ – Ισραήλ

Μιλώντας για τις σχέσεις του Ισραήλ με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Ντάνι Ντανόν είπε ότι «υπάρχει συνεργασία» με τον ίδιο, όπως και με τους εκπροσώπους του επί του εδάφους. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι «αρκετές χώρες δεν είναι διατεθειμένες να χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση χωρίς αλλαγή της κατάστασης με τη Χαμάς». «Πολλές από τις χώρες από τις οποίες περιμένουμε να βάλουν χρήματα μάς λένε ότι δεν πρόκειται να βάλουν ούτε ένα δολάριο μέχρι να δουν ότι η Χαμάς είναι εκτός παιχνιδιού. Δεν είναι διατεθειμένες να ρισκάρουν άλλα χρήματα», ανέφερε ο Ντάνι Ντανόν.

Για τον εποικισμό στη Δυτική Όχθη

Τέλος, για τη Δυτική Όχθη, ο Ντάνι Ντανόν απέρριψε τον όρο «βία των εποίκων», υποστηρίζοντας ότι γενικεύει τη δράση συγκεκριμένων ατόμων σε βάρος μιας πολύ μεγαλύτερης κοινότητας. «Δεν αποδεχόμαστε τον όρο ‘βία των εποίκων’. Εξήγησα το γιατί στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν μπορούν να χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ καταδικάζει τις εγκληματικές πράξεις και προχωρά σε συλλήψεις και απαγγελία κατηγοριών».

Επικαλέστηκε, μάλιστα, το σχέδιο E1 της Συμφωνίας του Όσλο, για να υποστηρίξει ότι: «Έχουμε πλήρες δικαίωμα να οικοδομήσουμε σε αυτή τη γη». Αναγνώρισε, όμως, ότι «εδώ και χρόνια υπάρχει ισχυρή αντίδραση στην οικοδόμηση στην περιοχή».