Στα άκρα οι σχέσεις Βρετανίας-Ισραήλ: Το Λονδίνο ανακοίνωσε κυρώσεις κατά των εποικισμών στη Δυτική Όχθη – Αντίποινα από την Ιερουσαλήμ

Νέα δέσμη μέτρων κατά των ισραηλινών εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Εντ Μίλιμπαντ, σηματοδοτώντας αυστηρότερη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην πολιτική του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Μίλιμπαντ ανακοίνωσε ότι η επίσημη θέση της βρετανικής κυβέρνησης είναι πλέον πως η ισραηλινή κατοχή είναι παράνομη, επικαλούμενος την παγίωση του ισραηλινού ελέγχου, την επέκταση των εποικισμών και την πρόθεση μόνιμης κυριαρχίας στα κατεχόμενα εδάφη. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δήλωσε ότι σε περιοχές της Δυτικής Όχθης συντελείται «εθνοκάθαρση» Παλαιστινίων από εξτρεμιστές εποίκους, κατηγορώντας την ισραηλινή κυβέρνηση ότι συχνά ανέχεται ή ακόμη και ενθαρρύνει τον αναγκαστικό εκτοπισμό.

Απαγόρευση εισαγωγών και νέα δέσμη κυρώσεων

Η Βρετανία θα απαγορεύσει την εισαγωγή προϊόντων από τους παράνομους εποικισμούς, καθώς και τη διαφήμιση στη χώρα ακινήτων που βρίσκονται σε αυτούς. Το νέο καθεστώς κυρώσεων θα επιτρέπει επίσης τη λήψη μέτρων κατά εταιρειών και φυσικών προσώπων που χρηματοδοτούν ή διευκολύνουν την επέκταση των εποικισμών μέσω κατασκευών, υποδομών, χρηματοδότησης ή αγοραπωλησιών ακινήτων.

Ανακοινώθηκαν ακόμη νέες κυρώσεις κατά εξτρεμιστών εποίκων, ενώ η κυβέρνηση προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία κυρώσεων και για να επιχειρήσει να εμποδίσει την ανάπτυξη του σχεδίου E1, το οποίο θεωρεί ότι απειλεί τη γεωγραφική συνοχή ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η αναστολή περισσότερων από 30 αδειών εξαγωγής αμυντικού υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα. Στο εξής θα απορρίπτονται και νέες αιτήσεις για εξαγωγές όπλων ή άλλου υλικού που, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της κατοχής.

Ο Μίλιμπαντ υπογράμμισε ότι τα μέτρα στρέφονται κατά των παράνομων εποικισμών και όχι κατά του Ισραήλ, με το οποίο η Βρετανία επιδιώκει να διατηρήσει τις εμπορικές και στρατηγικές της σχέσεις. Δήλωσε επίσης ότι αντιτίθεται σε ένα γενικευμένο μποϊκοτάζ του Ισραήλ και επανέλαβε ότι η λύση των δύο κρατών παραμένει ο κεντρικός στόχος της βρετανικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, Γαλλία και Καναδάς ανακοινώνουν μαζί με τη Βρετανία απαγόρευση εισαγωγών από τους παράνομους εποικισμούς. Ολλανδία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ισπανία και Νορβηγία έχουν ήδη λάβει ανάλογα μέτρα ή βρίσκονται στη διαδικασία εφαρμογής τους, ενώ Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σουηδία δεσμεύθηκαν να στηρίξουν περαιτέρω διεθνή δράση.

Για τη Γάζα, ο Μίλιμπαντ μίλησε για ανθρωπιστική καταστροφή και για αυξανόμενα στοιχεία που, όπως είπε, υποδεικνύουν πιθανή τέλεση εγκλημάτων πολέμου. Στο ζήτημα της γενοκτονίας, ωστόσο, η κυβέρνηση διατηρεί τη θέση ότι η τελική κρίση πρέπει να γίνει από αρμόδιο διεθνές δικαστήριο και δηλώνει ότι στηρίζει τη διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Οι Συντηρητικοί δηλώνουν επίσης αντίθετοι στην επέκταση των εποικισμών και υπέρ της λύσης των δύο κρατών, απορρίπτουν όμως την κυβερνητική προσέγγιση.

Ο σκιώδης υπουργός Εξωτερικών Τομ Τάγκενατ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά σύνθετη σύγκρουση με μονομερείς κινήσεις, εντάσσοντας στην κριτική του και την πρόσφατη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Οι Συντηρητικοί αμφισβητούν επίσης την αποτελεσματικότητα των εμπορικών μέτρων και προειδοποιούν ότι η επιδείνωση των σχέσεων με το Ισραήλ μπορεί να έχει συνέπειες για τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ασφάλειας και των πληροφοριών.

Αντίποινα από το Ισραήλ – «Λουκέτο» στο βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ, σε αντίποινα για τις κυρώσεις κατά των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, που επιβλήθηκαν από το Λονδίνο και άλλες δυτικές χώρες.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ δήλωσε επίσης ότι η Βρετανία δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συντονιστική αποστολή για τη Γάζα, ότι η βρετανική εκπαίδευση των δυνάμεων της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη θα τερματιστεί και ότι σε ορισμένους αιρετούς αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και σε άλλους υπηκόους θα απαγορευτεί η είσοδος στο Ισραήλ.

Ο Σάαρ έκανε λόγο για απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ για 12 Βρετανούς που κρίνονται «αντισημίτες», χωρίς να διευκρινίσει ποιοι αυτοί είναι.

Νωρίτερα, ένας αξιωματούχος που εκπροσωπεί τους Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη χαρακτήρισε τις ανακοινωθείσες δυτικές κυρώσεις κατά των οικισμών «αντισημιτικές και επαίσχυντες».

Ο Μπαρό ανακοίνωσε επίσης τα μέτρα της Γαλλίας σε αυτό το πλαίσιο δράσης, λέγοντας πως το Παρίσι θα ξεκινήσει διαδικασία για την απαγόρευση προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Γιατί το κάνουμε αυτό; Επειδή η Δυτική Όχθη βρίσκεται κοντά σε κατάσταση να εκραγεί – υπάρχει φρενήρης επέκταση των οικισμών, μια έξαρση βίας εναντίον Παλαιστινίων από εξτρεμιστές εποίκους και τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν δεχθεί επίθεση από τις ίδιες τις ισραηλινές αρχές», πρόσθεσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ.