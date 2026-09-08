Κάρυστος: Πρόστιμο 3.000 ευρώ στον άνδρα που συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από σκαπτικό μηχάνημα

Η είδηση αναφέρει τη σύλληψη ενός άνδρα στην Κάρυστο Ευβοίας, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια χρησιμοποιώντας σκαπτικό μηχάνημα και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.093,75 ευρώ. Το Πυροσβεστικό Σώμα τονίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και υπενθυμίζει τη σημασία των μέτρων πυρασφάλειας

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύλληψη άνδρα στην Κάρυστο Ευβοίας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, κατά τη χρήση σκαπτικού μηχανήματος, στη θέση «Νησάκι».
  • Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.093,75 ευρώ. Συνολικά, από 01/01 έως 08/09/2026, έχουν επιβληθεί 775 πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 340 συλλήψεις για πυρκαγιές.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, συνέλαβαν ένα άτομο για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα Τρίτη, στις περίπου 10:40, σε περιοχή με ξηρά χόρτα, στη θέση «Νησάκι», της δημοτικής κοινότητας Αετού, του δήμου Καρύστου Ευβοίας.

Για το περιστατικό συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας, άνδρας, Έλληνας υπήκοος, ως υπαίτιος πρόκλησης της πυρκαγιάς από αμέλεια, κατά τη χρήση σκαπτικού μηχανήματος.

Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι, από 01 Ιανουαρίου έως και σήμερα 08 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 775 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.310.342,47 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 340 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 303 (89,12%) είναι από αμέλεια και οι 37 (10,88%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.

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