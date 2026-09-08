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Σέρρες: Συνελήφθη μέλος σπείρας που «ξάφριζε» κόσμο, προσποιούμενος τον λογιστή

Μέλος σπείρας που εξαπατούσε πολίτες στις Σέρρες, προσποιούμενος τον λογιστή, συνελήφθη από την αστυνομία. Η σύλληψη έγινε επ' αυτοφώρω, έπειτα από άμεση κινητοποίηση των Αρχών, ενώ αποκαλύφθηκε ότι η ίδια ομάδα, είχε διαπράξει παρόμοια απάτη δύο ημέρες νωρίτερα, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα. Ο συλληφθείς οδηγείται στον Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση συνεργών και άλλων πιθανών υποθέσεων.

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Κοινωνία

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις Σέρρες, συνελήφθη μέλος σπείρας που «ξάφριζε» κόσμο, προσποιούμενος τον λογιστή, χάρη στην άμεση αντίδραση πολίτη και την κινητοποίηση της αστυνομίας.
  • Ο δράστης προσπαθούσε να πείσει θύματα να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα για δήθεν αποφυγή προστίμου, ενώ η ίδια ομάδα είχε αποσπάσει 4.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ δύο ημέρες νωρίτερα.
  • Η ΕΛΑΣ τονίζει «Τι πρέπει να προσέχουμε για να μην πέσουμε στην παγίδα»: να μην εμπιστευόμαστε αγνώστους, να μην αποκαλύπτουμε αν έχουμε τιμαλφή και να ειδοποιούμε αμέσως την Αστυνομία (100).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στα χέρια της αστυνομίας μέλος σπείρας που ξάφριζε κόσμο στις Σέρρες, με τη «μέθοδο του λογιστή». Όλα ξεκίνησαν όταν ένας από τους δράστες, τηλεφώνησε σε άνδρα της περιοχής, παριστάνοντας τον λογιστή. Με τη δικαιολογία ότι έπρεπε να «καταγραφούν» άμεσα τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι,για να γλιτώσει δήθεν βαρύ πρόστιμο από την εφορία, προσπάθησε να τον πείσει να τα παραδώσει.

Ο πολίτης αντέδρασε άμεσα και ειδοποίησε την αστυνομία. Αστυνομικοί του Τμήματος Σιδηροκάστρου, κινητοποιήθηκαν αμέσως και έστησαν καρτέρι, συλλαμβάνοντας επ’ αυτοφώρω τον υποτιθέμενο λογιστή, τη στιγμή που πήγαινε να παραλάβει τη λεία. Πάνω του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, από την διεξαγωγή  της έρευνας, αποκαλύφθηκε ότι η ίδια ομάδα, είχε «χτυπήσει» ξανά στις Σέρρες, μόλις δύο ημέρες νωρίτερα. Τότε, εφαρμόζοντας το ίδιο κόλπο, είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από μια γυναίκα 4.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να ταυτοποιηθούν οι συνεργοί του και να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

ΕΛΑΣ: «Τι πρέπει να προσέχουμε για να μην πέσουμε στην παγίδα»:

«Δεν εμπιστευόμαστε άγνωστους που μας καλούν και δηλώνουν λογιστές, υπάλληλοι ή Αρχές.

Δεν αποκαλύπτουμε ποτέ αν έχουμε στο σπίτι μετρητά, κοσμήματα ή άλλα τιμαλφή.

Δεν παραδίδουμε σε κανέναν χρήματα ή αντικείμενα, όποιον κι αν ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί.

Δεν πειθόμαστε αν μας βάλουν να μιλήσουμε στο τηλέφωνο με τον «λογιστή» ή κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο.

Κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε εμείς από άλλη συσκευή τον δικό μας λογιστή ή τον συγγενή μας για επιβεβαίωση, καθώς οι δράστες συχνά κρατούν τη γραμμή ανοιχτή.

Ειδοποιούμε αμέσως την Αστυνομία (100), ακόμη κι αν καταλάβουμε εγκαίρως την απάτη και δεν καταφέρουν να μας αποσπάσουν τίποτα.

Μια υπενθύμιση στα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα της οικογένειάς μας για αυτούς τους κινδύνους μπορεί να γλιτώσει κάποιον δικό μας άνθρωπο»!

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