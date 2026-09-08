Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να κάνει βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών, λέει η οικογένειά της μετά την παραπομπή των 4 αστυνομικών

«Βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών» χαρακτηρίζει η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση δια παραλείψεως υπόχρεου προσώπου.

Σε ανακοίνωση των δικηγόρων του πατέρα και της αδελφής της Κυριακής, Ελένης Μαζαράκη και Χρυσοβαλάντη Γλυνού αναφέρονται τα εξής:

«Μετά την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για κακούργημα, το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση δια παραλείψεως υπόχρεου προσώπου. Η οικογένεια της Κυριακής βλέπει τη δικαιοσύνη να κάνει βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών. Με απόλυτο σεβασμό στη δικαστική διαδικασία και το τεκμήριο αθωότητας, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την πλήρη διαλεύκανση και τη δικαιοσύνη που της αξίζει».