Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να κάνει βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών, λέει η οικογένειά της μετά την παραπομπή των 4 αστυνομικών

Η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα χαρακτηρίζει «βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών» την παραπομπή τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για θανατηφόρα έκθεση δια παραλείψεως υπόχρεου προσώπου. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την εκδίκαση της υπόθεσης σε κακούργημα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα χαρακτηρίζει την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση δια παραλείψεως υπόχρεου προσώπου ως «βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών».
  • Το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για κακούργημα, θεωρώντας ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις.
  • Η οικογένεια δηλώνει ότι «βλέπει τη δικαιοσύνη να κάνει βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών» και θα συνεχίσει να επιδιώκει την πλήρη διαλεύκανση και τη δικαιοσύνη που της αξίζει.

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«Βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών» χαρακτηρίζει η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση δια παραλείψεως υπόχρεου προσώπου.

Σε ανακοίνωση των δικηγόρων του πατέρα και της αδελφής της Κυριακής, Ελένης Μαζαράκη και Χρυσοβαλάντη Γλυνού αναφέρονται τα εξής:

«Μετά την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για κακούργημα, το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση δια παραλείψεως υπόχρεου προσώπου. Η οικογένεια της Κυριακής βλέπει τη δικαιοσύνη να κάνει βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών. Με απόλυτο σεβασμό στη δικαστική διαδικασία και το τεκμήριο αθωότητας, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την πλήρη διαλεύκανση και τη δικαιοσύνη που της αξίζει».

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