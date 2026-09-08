Πολυκατοικίες: Έρχεται νέο πλαίσιο για τη λειτουργία τους – Πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις – Οι βασικοί άξονες

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ανακοίνωσε αλλαγή του νόμου του 1929 που διέπει τις οριζόντιες ιδιοκτησίες και τις πολυκατοικίες, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που ταλαιπωρούν ιδιοκτήτες. Το νέο πλαίσιο, το οποίο επεξεργάζεται ειδική επιτροπή και αναμένεται να ψηφιστεί τον Ιανουάριο, θα προβλέπει απλές πλειοψηφίες για τη λήψη αποφάσεων και θα επιλύει ζητήματα νομιμοποίησης ιδιοκτησιών σε περιοχές όπως η Θεσσαλία.

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πολυκατοικίες
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έρχεται νέο πλαίσιο για τη λειτουργία των πολυκατοικιών, αντικαθιστώντας νόμο του 1929, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που ταλαιπωρούν καθημερινά εκατομμύρια ιδιοκτήτες.
  • Οι βασικοί άξονες του νέου πλαισίου αφορούν στις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες, καθώς και στον τρόπο λήψης αποφάσεων, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να δηλώνει ότι «η ομοφωνία μπλοκάρει το σύμπαν».
  • Το νομοσχέδιο, το οποίο αναμενόταν να ψηφιστεί τον Ιανουάριο, θα επιχειρήσει επίσης να αντιμετωπίσει ζητήματα ιδιοκτησιών που παραμένουν χωρίς νομιμοποίηση, κυρίως στη Θεσσαλία και βορειότερα.

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Αλλαγή νόμου του 1929 που διέπει τις οριζόντιες ιδιοκτησίες και κυρίως τις πολυκατοικίες, με στόχο να αντιμετωπιστούν προβλήματα που ταλαιπωρούν καθημερινά εκατομμύρια ιδιοκτήτες προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης μιλώντας στο ERTNews, είπε ότι η σχετική επιτροπή έχει ήδη συγκροτηθεί και εργάζεται για την κατάρτιση του νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους, με στόχο να ψηφιστεί τον Ιανουάριο.

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Οι βασικοί άξονες του νέου πλαισίου

Το νέο πλαίσιο αφορά στις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών σε κοινές ιδιοκτησίες, δηλαδή κυρίως στις πολυκατοικίες, και έρχεται να αντικαταστήσει ένα θεσμικό πλαίσιο που ανάγεται στο 1929.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κανόνες για τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες, οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις για ζητήματα όπως οι παρεμβάσεις στα κτίρια.

«Η ομοφωνία μπλοκάρει το σύμπαν», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Δικαιοσύνης, προαναγγέλλοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις θα προβλέπονται απλές πλειοψηφίες, ώστε να μην μπορούν μεμονωμένες διαφωνίες να μπλοκάρουν αποφάσεις.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει και ζητήματα ιδιοκτησιών, κυρίως στη Θεσσαλία και βορειότερα, οι οποίες παραμένουν χωρίς νομιμοποίηση και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, δημιουργώντας σοβαρά περιουσιακά προβλήματα.

Δείτε το βίντεο του ERTNews:

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