Πολυκατοικίες: Έρχεται νέο πλαίσιο για τη λειτουργία τους – Πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις – Οι βασικοί άξονες

Αλλαγή νόμου του 1929 που διέπει τις οριζόντιες ιδιοκτησίες και κυρίως τις πολυκατοικίες, με στόχο να αντιμετωπιστούν προβλήματα που ταλαιπωρούν καθημερινά εκατομμύρια ιδιοκτήτες προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης μιλώντας στο ERTNews, είπε ότι η σχετική επιτροπή έχει ήδη συγκροτηθεί και εργάζεται για την κατάρτιση του νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του έτους, με στόχο να ψηφιστεί τον Ιανουάριο.

Οι βασικοί άξονες του νέου πλαισίου

Το νέο πλαίσιο αφορά στις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών σε κοινές ιδιοκτησίες, δηλαδή κυρίως στις πολυκατοικίες, και έρχεται να αντικαταστήσει ένα θεσμικό πλαίσιο που ανάγεται στο 1929.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κανόνες για τις πλειοψηφίες και τις μειοψηφίες, οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις για ζητήματα όπως οι παρεμβάσεις στα κτίρια.

«Η ομοφωνία μπλοκάρει το σύμπαν», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Δικαιοσύνης, προαναγγέλλοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις θα προβλέπονται απλές πλειοψηφίες, ώστε να μην μπορούν μεμονωμένες διαφωνίες να μπλοκάρουν αποφάσεις.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει και ζητήματα ιδιοκτησιών, κυρίως στη Θεσσαλία και βορειότερα, οι οποίες παραμένουν χωρίς νομιμοποίηση και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, δημιουργώντας σοβαρά περιουσιακά προβλήματα.

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