Τροχαίο στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο: Σύγκρουση δύο φορτηγών με αυτοκίνητο – Καθυστερήσεις στο σημείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τρίτης (8/9) στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, στο ύψος της εξόδου 8 για Φυλή. Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο φορτηγά και ένα ΙΧ αυτοκίνητο, προκαλώντας καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και το κλείσιμο της δεξιάς λωρίδας. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Uncategorized

Τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: IN TIME
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τρίτης (8/9) στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με τη σύγκρουση δύο φορτηγών και ενός ΙΧ αυτοκινήτου.
  • Από τη σύγκρουση δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμμής τραυματισμοί, ενώ η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας παρέμεινε κλειστή για αρκετή ώρα.
  • Παρά την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων γύρω στις 12:00, σημειώνονται καθυστερήσεις έως 20 λεπτά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από την περιφερειακή του Αιγάλεω έως τη Δημοκρατίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τρίτης (8/9) στην Αττική Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου 8, για Φυλή, και σε αυτό ενεπλάκησαν δύο φορτηγά και ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί.

Λόγω του τροχαίου, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας παρέμεινε κλειστή για αρκετή ώρα, ενώ γύρω στις 12.00 το μεσημέρι, απομακρύνθηκαν τα εμπλεκόμενα στο τροχαίο οχήματα.

Καθυστερήσεις που φτάνουν τα 20 λεπτά της ώρας, σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από την περιφερειακή του Αιγάλεω ώς την Δημοκρατίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ