Τροχαίο στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο: Σύγκρουση δύο φορτηγών με αυτοκίνητο – Καθυστερήσεις στο σημείο

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τρίτης (8/9) στην Αττική Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου 8, για Φυλή, και σε αυτό ενεπλάκησαν δύο φορτηγά και ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί.

Λόγω του τροχαίου, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας παρέμεινε κλειστή για αρκετή ώρα, ενώ γύρω στις 12.00 το μεσημέρι, απομακρύνθηκαν τα εμπλεκόμενα στο τροχαίο οχήματα.

Καθυστερήσεις που φτάνουν τα 20 λεπτά της ώρας, σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από την περιφερειακή του Αιγάλεω ώς την Δημοκρατίας.