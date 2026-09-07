Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 13χρονο κορίτσι έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου ξενοδοχείου

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ασθενοφόρο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (7/9) στη Θεσσαλονίκη όταν ένα 13χρονο κορίτσι έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου.
  • Η 13χρονη νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».
  • Οι συνθήκες της πτώσης ερευνώνται από την Αστυνομία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (7/9) στη Θεσσαλονίκη όταν ένα 13χρονο κορίτσι έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου.

Σύμφωνα πληροφορίες του του thestival.gr, πιθανότατα το κορίτσι έπεσε από τον πέμπτο όροφο ξενοδοχείου που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Βαρδαρίου

Για την ανάσυρση της ανήλικης από την πρασιά του ξενοδοχείου χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η 13χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο “Ιπποκράτειο”, όπου και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα.

Στο σημείο έσπευσαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ ενώ χρειάστηκε η συνδρομή και της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της.

Οι συνθήκες της πτώσης ερευνώνται από την Αστυνομία.

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