Φρίκη στην Κυψέλη: Έρευνα για εμπόριο βρεφών

Σε διάφορα μαιευτήρια της χώρας αναζητούν οι Αρχές τα ίχνη του 43χρονου και της συντρόφου του, στην προσπάθειά τους, να διαπιστώσουν αν έχουν γεννηθεί και άλλα παιδιά από το ζευγάρι και ποια είναι η τύχη τους.

Των Θ. ΠΑΝΟΥ, Δ. ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το εμπόριο βρεφών εξετάζει ως σοβαρό ενδεχόμενο η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, που ερευνά την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης και τη δολοφονία ενός βρέφους εννέα μηνών.

Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει φωτογραφίες του 43χρονου βασικού κατηγορουμένου της υπόθεσης με άλλα δύο μωρά, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews, η Ασφάλεια Αθηνών έχει ήδη ξεκινήσει ευρεία έρευνα σε δήμους και μαιευτήρια ανά την επικράτεια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι γεννήσεις αυτών των παιδιών έχουν δηλωθεί, ώστε να προσδιοριστούν και οι ακριβείς ημερομηνίες.

Η νέα αυτή παράμετρος μπαίνει, πλέον, στο «κάδρο» των ερευνών για την οικογένεια, η οποία επί χρόνια μετέφερε από σπίτι σε σπίτι το βρέφος, το οποίο φέρεται να έχει δολοφονηθεί με περισσότερες από 10 μαχαιριές στην πλάτη.

Στην προσπάθειά τους να προσδιορίσουν την ημερομηνία γέννησης του παιδιού -καθώς οι γονείς έπεφταν σε συνεχείς αντιφάσεις στις καταθέσεις τους- οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν αναζήτηση στα προφίλ των δραστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, ανέκτησαν φωτογραφίες από το «υπολογιστικό νέφος» (cloud) των συσκευών του 43χρονου, ανακαλύπτοντας στιγμιότυπα και με άλλα βρέφη.

Οι φωτογραφίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρώτη φωτογραφία (του 2011) ο 43χρονος, εμφανίζεται να κρατά στην αγκαλιά του ένα μωρό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τον γιο του. Η χρονιά αυτή, ωστόσο, συμπίπτει με τη γέννηση της 15χρονης σήμερα κόρης του.

Η ανήλικη είναι τεσσάρων μηνών έγκυος από έναν 26χρονο Αφγανό, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Η συγκεκριμένη φωτογραφία συνοδεύεται από σχόλια και ευχές φίλων και συγγενών για τη «γέννηση του γιου», γεγονός που σήμανε τον πρώτο συναγερμό για τις Αρχές.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φωτογραφία, αυτή τη φορά του 2017, στην οποία ο 43χρονος, απεικονίζεται και πάλι με ένα μωρό, το οποίο αποκαλεί επίσης «γιο» του. Αυτό που προβλημάτισε τους αστυνομικούς ήταν το σχόλιο ενός πιθανόν συγγενικού προσώπου, το οποίο σε έντονο ύφος ζητούσε από τον 43χρονο να του εξηγήσει αν έχει πουλήσει το πρώτο μωρό, χωρίς ωστόσο να λάβει καμία απάντηση.

Η επόμενη φωτογραφία που εντόπισαν οι αστυνομικοί είναι επίσης από το 2017. Και πάλι απεικονίζεται ο 43χρονος, με ένα μωρό που αποκαλεί «γιο» του. Πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για το εννιάχρονο σήμερα παιδί του που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων.

Υπενθυμίζεται ότι, όταν αποκαλύφθηκε η φρίκη στο διαμέρισμα της Κυψέλης, οι αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι τρία παιδιά: τη 15χρονη έγκυο, το εννιάχρονο και ένα 12χρονο. Κανένα από τα παιδιά δεν διέθετε το παραμικρό επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητα, την ημερομηνία ή τον τόπο γέννησής του.

Ο εννιάχρονος είναι βιολογικός γιος της 38χρονης Γερμανίδας, πλην όμως ο πατέρας του παραμένει άγνωστος για τις Αρχές, καθώς το παιδί στερείται επίσης επίσημων εγγράφων ταυτοποίησης, ενώ οι εξετάσεις DNA που έγιναν, δεν έδειξαν γονεϊκή σχέση με τον 43χρονο.

Ερωτήματα

Με βάση αυτά τα δεδομένα, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αμείλικτα. Ποιο παιδί απεικονίζεται στη φωτογραφία του 2017 στην αγκαλιά του 43χρονου; Πού βρίσκεται το μωρό της φωτογραφίας του 2011; Και, τέλος, ποιο είναι το βρέφος σε μία ακόμη φωτογραφία; Πρόκειται μήπως για το δολοφονημένο παιδί της οικογένειας;

Μέχρι στιγμής, κανείς από τους αρμοδίους δεν είναι σε θέση να δώσει μια πειστική απάντηση. Γι’ αυτόν τον λόγο, στο επίκεντρο των ερευνών έχει τεθεί το ενδεχόμενο της εμπορίας βρεφών, δεδομένου ότι κανένα από τα παιδιά που εντοπίστηκαν δεν διαθέτει επίσημα έγγραφα.

Όσον αφορά το δολοφονημένο μωρό, κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια ούτε πότε γεννήθηκε, αλλά ούτε και πότε δολοφονήθηκε. Το παιδί δεν ήταν δηλωμένο πουθενά, σε αντίθεση με τη νόμιμη διαδικασία που ακολουθείται στα μαιευτήρια της χώρας, όπου λειτουργούν εσωτερικά ληξιαρχεία.

Οι ισχυρισμοί

Στην προανακριτική κατάθεσή του, ο 43χρονος, ισχυρίστηκε ότι το μωρό γεννήθηκε το 2021 και πέθανε από παθολογικά αίτια το 2022. Από την πλευρά της, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του υποστήριξε ότι το παιδί γεννήθηκε το 2022 και πέθανε το 2023 από παθολογικά αίτια, ενώ η ίδια έλειπε από το σπίτι. Οι ίδιοι οι γονείς, δηλαδή, εμφανίζονται να μη γνωρίζουν πότε γεννήθηκε το παιδί τους.

Το μόνο σημείο στο οποίο συμπίπτουν οι ισχυρισμοί τους είναι ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκαν τα τραύματα στην πλάτη του βρέφους. «Κάποια στιγμή ήθελα να το βγάλω από την κατάψυξη γιατί είχε πιάσει πάγο και είχε κολλήσει. Έσπασα τον πάγο με ένα μαχαίρι και έτσι προκλήθηκαν τα τραύματα στην πλάτη του μωρού», υποστήριξε στην κατάθεσή του ο 43χρονος.

Η ιατροδικαστική έκθεση, ωστόσο, ανατρέπει πλήρως τους παραπάνω ισχυρισμούς του, καθώς κάνει ρητά λόγο για εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής εντόπισε ίχνη αίματος τόσο στην ισοθερμική τσάντα όσο και στην πλαστική σακούλα στην οποία ήταν τυλιγμένο το βρέφος. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει τη δολοφονία του παιδιού καθώς, αν ίσχυε ο ισχυρισμός του πατέρα περί παθολογικών αιτίων μετά τον θάνατο, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ροές αίματος.

Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι τρία από τα τραύματα προκλήθηκαν πριν από τον θάνατο (προθανάτια), ενώ τα υπόλοιπα ήταν μεταθανάτια. Το επιστημονικό πόρισμα, συνεπώς, τεκμηριώνει αδιαμφισβήτητα τη δολοφονία του βρέφους.

Το χρονικό

Η υπόθεση-θρίλερ άρχισε να ξετυλίγεται το μεσημέρι της Κυριακής 30 Αυγούστου, έπειτα από καταγγελία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Θάσου στην Κυψέλη.

Ο ιδιοκτήτης κάλεσε την Αστυνομία, καθώς οι ένοικοι δεν κατέβαλλαν το μίσθωμα, αρνούνταν να αποχωρήσουν και υπήρχαν ενδείξεις για χρήση ναρκωτικών.

Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη οικογένεια είχαν γίνει ανώνυμες αναφορές στο «Χαμόγελο του Παιδιού» το 2020 και το 2024, χωρίς ωστόσο να έχει αποκαλυφθεί η εγκληματική δράση τους.

‘Οταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα. Η δυσοσμία ήταν ανυπόφορη, τα σκουπίδια είχαν σχηματίσει «βουνά», ενώ τα τρία παιδιά ζούσαν κυριολεκτικά μέσα στις ακαθαρσίες.

Οι Αρχές μετέφεραν άμεσα τα παιδιά στο νοσοκομείο και προσήγαγαν τους γονείς. Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών έφερε στο φως ακόμα πιο σκοτεινές λεπτομέρειες για τη δράση του ζευγαριού.

Οι ισχυρισμοί που προέβαλε ο 43χρονος κατά την εξέτασή του προκαλούν αποτροπιασμό. Σε μια προσπάθεια να αποποιηθεί τις ευθύνες του όταν συνελήφθη, ισχυρίστηκε κυνικά πως το μωρό «έκλαιγε συνεχώς», προσέθεσε μια… μεταφυσική διάσταση λέγοντας ότι «ήταν σατανισμένο» και πως, όταν τελικά πέθανε, «ηρέμησε το σπίτι μας».

Η προκλητική στάση του συνεχίστηκε και μετά τη σύλληψή του. Κατά τη μεταγωγή του, επιτέθηκε με σφοδρότητα σε αστυνομικούς επιχειρώντας να αποδράσει, γεγονός που οδήγησε σε νέα εις βάρος του δικογραφία.

Την ίδια ώρα, η 38χρονη σύντροφός του άλλαζε στάση στις δικές της καταθέσεις, αποδίδοντας πλέον την κύρια ευθύνη για τη μοίρα του βρέφους στον 43χρονο, ενώ οι Αρχές, εξετάζουν με διακριτικότητα τις μαρτυρίες των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας.

Τα πρόσωπα της ανατριχιαστικής υπόθεσης

Τον Απρίλιο του 2020 ο 43χρονος, είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπείας, αρπαγής και σεξουαλικής ομηρίας. Μια Γερμανίδα υπήκοος τον είχε καταγγείλει ότι, αφού τη γνώρισε διαδικτυακά και την παρέσυρε στην Ελλάδα, της αφαίρεσε τα έγγραφα, την κρατούσε έγκλειστη, την κακοποιούσε σωματικά και την εξανάγκαζε να εκδίδεται σε οίκο ανοχής της Αθήνας.

Ακόμα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μικρή ποινή κάθειρξης είχε εκτίσει και στη Γερμανία, όπου μεγάλωσε, για υπόθεση ναρκωτικών. Από την πλευρά της, η 38χρονη μητέρα, με ιστορικό μικροκλοπών από το 2011 και χρήσης ουσιών, είχε συλληφθεί στο παρελθόν για το αδίκημα της μαστροπείας, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες της ΕΛ.ΑΣ. ότι τα παιδιά της οικογένειας ενδέχεται να αποτελούσαν αντικείμενο οικονομικής ή άλλης μορφής εκμετάλλευσης.

Η διαδρομή της στην Ελλάδα, ξεκίνησε υπό καθεστώς τρόμου, καθώς το 2020 είχε καταγγείλει τον 43χρονο ότι την κρατούσε έγκλειστη και την εξέδιδε βίαια. Παρά το βεβαρημένο αυτό ιστορικό κακοποίησης, η ίδια επέστρεψε αργότερα κοντά του.

Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής της, η 38χρονη, παραδέχθηκε ότι το βρέφος ήταν δικό της. Στις καταθέσεις της υποστήριξε κυνικά πως επέλεξε να κρύψει το άψυχο σώμα του επειδή «ήθελε να το έχει πάντα μαζί της».

Αν και αρχικά έκανε λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια ή αποβολή, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν πολλαπλές μαχαιριές που κατέρριψαν τους ισχυρισμούς της.

Το μωσαϊκό της παθογένειας συμπληρώνεται από το γεγονός ότι η γυναίκα, η οποία διέμενε παράνομα στη χώρα σε συνθήκες εξαθλίωσης, είναι ξανά έγκυος, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο την τραγική αυτή υπόθεση.

Τα παιδιά

Την ίδια στιγμή, όπως αποκαλύπτεται, οι ανήλικοι ζούσαν υπό καθεστώς απόλυτου τρόμου στο διαμέρισμα της οδού Θάσου. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, τα τρία παιδιά γνώριζαν για την ύπαρξη του νεκρού αδελφού τους μέσα στην κατάψυξη.

Παράλληλα, οι παιδιατρικές εξετάσεις στον 12χρονο και στον εννιάχρονο, έδειξαν ότι πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, με τις Αρχές να διερευνούν με προσοχή το ενδεχόμενο κακοποίησης. Η 15χρονη κόρη, η οποία διανύει τον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της από έναν 26χρονο Αφγανό, βρίσκεται πλέον υπό στενή ιατρική και ψυχολογική παρακολούθηση, ενώ η επιμέλεια όλων των παιδιών έχει αφαιρεθεί οριστικά από το ζευγάρι.

Στο θρίλερ της Κυψέλης, κομβικό πρόσωπο αποτελεί και ο 26χρονος Αφγανός υπήκοος, ο οποίος συστηνόταν ως ο ερωτικός σύντροφος της 15χρονης. Κατά την απολογία του, δήλωσε πλήρη άγνοια για το νεκρό βρέφος που βρισκόταν στην κατάψυξη.

Ισχυρίστηκε πως η δική του εμπλοκή περιοριζόταν στο να κρατάει και να προσέχει τα παιδιά της οικογένειας τρεις φορές την εβδομάδα, όταν οι γονείς έλειπαν. Η Δικαιοσύνη, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη. Σε βάρος του 26χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις, ενώ εξετάζεται και η συμμετοχή του σε ευρύτερο κύκλωμα. Μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος, παίρνοντας και αυτός τον δρόμο για τις φυλακές.