Καιρός: Επιμένει η ζέστη με θερμοκρασία έως 38 βαθμούς – Άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Και σήμερα Δευτέρα αναμένεται να παραμείνει ψηλά ο υδράργυρος, ψηλότερα από το σύνηθες, σε όλη τη χώρα.
  • Αναμένεται γενικώς αίθριος καιρός, με τους ανέμους ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
  • Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 27 ως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 38 βαθμούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Και σήμερα Δευτέρα αναμένεται να παραμείνει ψηλά ο υδράργυρος, ψηλότερα από το σύνηθες, σε όλη τη χώρα.

Αναμένεται γενικώς αίθριος καιρός, με τους ανέμους ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά.

Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 ως 4 μποφόρ κι από το πρωί ως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 27 ως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 ως 31 βαθμούς Κελσίου.

Υπόλοιπη χώρα

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 ως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 ως 32, στη Θεσσαλία από 21 ως 34, στην Ήπειρο από 21 ως 37, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 20 ως 38, στα νησιά του Ιονίου από 18 ως 35, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 22 ως 34, στις Κυκλάδες από 22 ως 32, στα Δωδεκάνησα από 20 ως 37 και στην Κρήτη από 21 ως 33.

Άνεμοι στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 ως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στις θαλάσσιες περιοχές των Δωδεκανήσων και της Κρήτης ως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 ως 4 μποφόρ.

 

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