Αεροσκάφος της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου στο Μαϊάμι

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Ένα εμπορικό αεροσκάφος της Amazon συνετρίβη στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι στη Φλόριντα το απόγευμα της Κυριακής (6/9). Το αεροσκάφος, που είχε ξεκινήσει από το Πουέρτο Ρίκο, βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν πυκνά σύννεφα καπνού να κυκλώνουν ένα αεροσκάφος, που φέρει το λογότυπο με το βέλος της Amazon στην ουρά του. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αφήνουν να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρχουν θύματα, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τραυματισμούς ή θανάτους.

Σύμφωνα με αναφορές, το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση για την Amazon Prime Air.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) επιβεβαίωσε τη συντριβή σε δήλωσή της στο Guardian, αναφέροντας:

«Η πτήση 7598 της 21 Air βγήκε εκτός διαδρόμου μετά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι γύρω στις 2 μ.μ. τοπική ώρα την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου. Το εμπορικό αεροσκάφος τύπου Boeing 767-300 είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Muñoz Marín στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Η FAA θα διενεργήσει έρευνα».

Το αεροσκάφος προσπέρασε τον διαγώνιο διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου και ακινητοποιήθηκε στο βορειοδυτικό άκρο του αεροδρομίου, δήλωσε εκπρόσωπος του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι.

Έχει εκδοθεί εντολή αναστολής πτήσεων στον αέρα και στο έδαφος στο αεροδρόμιο, εμποδίζοντας όλες τις άλλες πτήσεις να προσγειωθούν ή να απογειωθούν από τον πολυσύχναστο κόμβο της νότιας Φλόριντα.

«Όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης και τροχοδρόμησης στο MIA είναι προς το παρόν κλειστοί από τις 3 μ.μ. και ισχύει παύση επίγειων λειτουργιών», ανέφερε το αεροδρόμιο, προσθέτοντας: «Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μαϊάμι-Ντέιντ έχει σπεύσει στο σημείο».

Πρώτες βοήθειες σε «πολλά άτομα»

Αυτή τη στιγμή, διασώστες δίνουν τις πρώτες βοήθειες σε «πολλά άτομα» στο σημείο, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

Ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, ανέφερε στο X ότι τα συνεργεία διάσωσης θα «αξιολογήσουν την κατάσταση στο σημείο αφού ένα εμπορικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου».

«Εάν ταξιδεύετε μέσω της περιοχής, παρακαλούμε να αναμένετε σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις», πρόσθεσε.

Ο Guardian επικοινώνησε με την Amazon και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) για κάποιο σχόλιο.