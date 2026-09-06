Βόρεια Μακεδονία: Οκτώ νεκροί και 56 κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη Βόρεια Μακεδονία, ανεβάζοντας στους οκτώ τον συνολικό αριθμό των θυμάτων της νόσου στη χώρα.

Πρόκειται για έναν 70χρονο άνδρα από την περιοχή των Σκοπίων, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στην Κλινική Λοιμωδών Νόσων της πόλης, με σοβαρή κλινική εικόνα. Και τα οκτώ θύματα του ιού είναι άνδρες ηλικίας, άνω των 60 ετών.

Η σημαντική αύξηση των κρουσμάτων και, κυρίως, ο υψηλός αριθμός των θανάτων, προκαλούν έντονη ανησυχία στις υγειονομικές Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2001, όταν καταγράφηκε για πρώτη φορά ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, έως και το 2025 είχαν καταγραφεί συνολικά μόλις πέντε θάνατοι από τη νόσο. Φέτος, ωστόσο, μέσα σε λίγους μήνες, ο αριθμός των θυμάτων της νόσου έχει ήδη ανέλθει στους οκτώ.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα κρούσματα. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, είχαν επιβεβαιωθεί φέτος 56 κρούσματα στη χώρα, ενώ συνολικά 54 κρούσματα είχαν καταγραφεί σε ολόκληρη την περίοδο από το 2011 έως το 2025. Αυτό σημαίνει πως ο φετινός αριθμός θυμάτων και κρουσμάτων ξεπερνά ήδη το σύνολο των θυμάτων και κρουσμάτων της περιόδου 2011-2025.

Η Βόρεια Μακεδονία, συγκαταλέγεται, σε σχέση με τον πληθυσμό της, στις χώρες της περιοχής που έχουν πληγεί περισσότερο από την έξαρση του ιού, τόσο σε αριθμό κρουσμάτων όσο και σε αριθμό θυμάτων.

Λόγω της έξαρσης της νόσου, οι αρμόδιες Αρχές, κήρυξαν στα μέσα Αυγούστου, κατάσταση επιδημίας σε αρκετούς δήμους της ευρύτερης περιοχής των Σκοπίων.

Παράλληλα, τις τελευταίες εβδομάδες, πραγματοποιούνται εκτεταμένες επιχειρήσεις ψεκασμού για την καταπολέμηση των κουνουπιών, κυρίως γύρω από αρδευτικά κανάλια και άλλες περιοχές όπου υπάρχει στάσιμο ή συγκεντρωμένο νερό.