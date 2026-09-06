ΟΦΗ-Κηφισιά 2-0: Επέστρεψε στις νίκες

Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για τον ΟΦΗ που επικράτησε με 2-0 της Κηφισιάς στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League.

Την δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο ΟΦΗ, που έκαμψε την αντίσταση της μαχητικής Κηφισιά με 2-0. Ο Ανδρούτσος άνοιξε το σκορ με πλασέ μέσα από την περιοχή στο 24′, ενώ ο Μπουχαλάκης στο 32΄ με απίθανη εκτέλεση φάουλ έγραψε το τελικό σκορ στην αναμέτρηση. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο σε ακόμα ένα παιχνίδι είχε πολύ καλό πρόσωπο αλλά ο Πόμπο σε δύο περιπτώσεις έστειλε την μπάλα στο δοκάρι στο 17′ και στο 61′ με αποτέλεσμα να γυρίσει από την Κρήτη χωρίς βαθμό.

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η Κηφισιά ήταν αυτή που πάταγε καλύτερα στο χορτάρι του Παγκρήτιου και λίγο πριν από την συμπλήρωση του πρώτου 20λέπτου και πιο συγκεκριμένα στο 17′ έφτασε κοντά στο να ανοίξει το σκορ, όταν ο Πόμπο πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και με δυνατό συρτό σουτ επιχείρησε να νικήσει τον Χριστογεώργο αλλά η προσπάθεια του σταμάτησε στο δεξί δοκάρι. Ο ΟΦΗ όμως ήταν αυτός που βρήκε πρώτος τον δρόμο προς τα δίχτυα κόντρα στη ροή του αγώνα. Στο 24΄ο Μπουχαλάκης έκανε την σέντρα και μετά από λάθος του Ρουκουνάκη η μπάλα έφτασε στον Ανδρούτσο που δεν λάθεψε και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Ραμίρες για το 1-0. Το τέρμα αυτό βοήθησε την ομάδα του Χρήστου Κόντη που κατάφερε στο 32′ να φτάσει και σε δεύτερο τέρμα, όταν Μπουχαλάκης εκτέλεση αριστοτεχνικά φάουλ στέλνοντας την μπάλα να βρει το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ραμίζες και κατόπιν να αναπαυτεί στο βάθος της εστίας της Κηφισιάς, κάνοντας έτσι το 2-0, που ήταν και το σκορ που οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο μέρος η Κηφισιά προσπάθησε να ανεβάσει τις γραμμές της προκειμένου να μπει ξανά στο ματς και στο 61′ έχασε τεράστια ευκαιρία για να μειώσει, όταν ο Αμπάντα γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, ο Πόμπο πλάσαρε αλλά ο Χριστογεώργος και το δοκάρι αρνήθηκαν το τέρμα στον Ισπανό. Στην εξέλιξη της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι με τον ΟΦΗ να ελέγχει το ματς και να παίρνει τη νίκη με 2-0.

ΓΚΟΛ: 24′ Ανδρούτσος, 32′ Μπουχαλάκης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 79′ Μπουχαλάκης / 17′ Σόουζα, 30′ Ραμίρες

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

ΔΟΚΑΡΙ: 17′, 61′ Πόμπο

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Ντίκμαν (66′ Αϊτόρ), Κωστούλας, Πούγγουρας (46′ Κρίζμανιτς), Νικολάου, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος (66′ Κανελλόπουλος), Νους, Φούντας (83′ Αποστολάκης), Κόντρο (66′ Γκονθάλεθ)

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Μανσό (46΄Αποστολάκης), Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα, Αμπάντα, Τζανέ (46′ Μπερνάρντο), Ρουκουνάκης, Πόμπο, Ζέρσον Σόουζα (62′ Εμπουλά), Αντόνισε (77′ Χριστόπουλος), Σαγκάλ (62′ Θεοδωρίδης)

Πηγή: ertsports.gr