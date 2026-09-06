Πυροσβεστική: Συνολικά 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Συνολικά 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 7 πυρκαγιές, ενώ τα αίτια διερευνώνται από τα ανακριτικά γραφεία και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

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Κερατέα πυροσβεστική φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα, με τις 35, να αντιμετωπίζονται άμεσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7.
  • Τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών διερευνώνται από τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).
  • Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών για τη δική τους ασφάλεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνολικά 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7 πυρκαγιές.

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Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

 

Πυροσβεστική: Συνολικά 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

 

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

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