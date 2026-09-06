Τροχαίο στην Πάτρα: 31χρονος μοτοσικλετιστής χωρίς τις αισθήσεις του στην Ακτή Δυμαίων

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, μοτοσικλετιστής που κινούνταν στην παραλιακή οδό της Ακτής Δυμαίων, στο ύψος της οδού Ανθείας, έχασε τον έλεγχο της μηχανής, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε κολώνες και να εκσφενδονιστεί από το δίκυκλο δεκάδες μέτρα μακριά.

Αμεσα στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο που παρέλαβε τον 31χρονο οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο οι διασώστες έκαναν ΚΑΡΠΑ στον άνδρα στην προσπάθεια να τον ανατάξουν.

Ο άνδρας κινείτο στην Ακτή Δυμαίων στο ρεύμα προς Πύργο, όπου ο δρόμος παρέμεινε κλειστός, από την αστυνομία.