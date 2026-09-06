Τροχαίο στην Πάτρα: 31χρονος μοτοσικλετιστής χωρίς τις αισθήσεις του στην Ακτή Δυμαίων

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στην Πάτρα, όπου 31χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του στην Ακτή Δυμαίων. Ο οδηγός εκσφενδονίστηκε δεκάδες μέτρα μακριά αφού προσέκρουσε σε κολώνες και παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο, με τους διασώστες να προβαίνουν σε ΚΑΡΠΑ. Ο δρόμος στο ρεύμα προς Πύργο παρέμεινε κλειστός λόγω του ατυχήματος

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στην Πάτρα, στην παραλιακή οδό της Ακτής Δυμαίων.
  • Ασθενοφόρο παρέλαβε τον 31χρονο οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του. Οι διασώστες έκαναν ΚΑΡΠΑ στον άνδρα στην προσπάθεια να τον ανατάξουν.
  • Ο μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε κολώνες και να εκσφενδονιστεί. Ο δρόμος στην Ακτή Δυμαίων παρέμεινε κλειστός από την αστυνομία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, μοτοσικλετιστής που κινούνταν στην παραλιακή οδό της Ακτής Δυμαίων, στο ύψος της οδού Ανθείας, έχασε τον έλεγχο της μηχανής, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε κολώνες και να εκσφενδονιστεί από το δίκυκλο δεκάδες μέτρα μακριά.

Αμεσα στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο που παρέλαβε τον 31χρονο οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο οι διασώστες έκαναν ΚΑΡΠΑ στον άνδρα στην προσπάθεια να τον ανατάξουν.

Ο άνδρας κινείτο στην Ακτή Δυμαίων στο ρεύμα προς Πύργο, όπου ο δρόμος παρέμεινε κλειστός, από την αστυνομία.

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