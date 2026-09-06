Γερμανία: Πρωτιά του ακροδεξιού AfD με 44,5% «δείχνουν» τα exit polls

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Μια εκλογική αναμέτρηση με προεκτάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια ενός ομοσπονδιακού κρατιδίου, βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γερμανία, επαναχαράσσοντας τον πολιτικό χάρτη της χώρας.

Στις κάλπες προσήλθαν από το πρωί, (6/9/2026) περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Σύμφωνα με τα πρώτα exit polls, η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) καταγράφει μια θριαμβευτική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση, τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις, της χώρας.

Αν και παραμένει «ρευστό», για το αν η εκλογική της δύναμη θα μεταφραστεί σε αυτοδυναμία, η ηγεσία του κόμματος διακηρύσσει ήδη, ότι διαθέτει τη σαφή λαϊκή εντολή για να αναλάβει τη διακυβέρνηση.

Σαρωτική επικράτηση και πολιτικό αδιέξοδο

Τα στοιχεία των exit polls, δείχνουν το ακροδεξιό κόμμα, να συγκεντρώνει το πρωτοφανές 44,5% των ψήφων. Η επίδοση αυτή συνιστά συντριπτικό πλήγμα για τη χριστιανοδημοκρατική ένωση (CDU), η οποία υποχωρεί στο 18,5%.

Ο τοπικός ηγέτης του AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ, έκανε λόγο για μια «ιστορική καμπή», απορρίπτοντας παράλληλα κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας ή σχηματισμού συνασπισμού με άλλα κόμματα.

Το διακύβευμα της εξουσίας

Τυχόν επικράτηση και ανάληψη της περιφερειακής πρωθυπουργίας από το AfD, θα σημάνει την πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που ένας σχηματισμός της Ακροδεξιάς, «παίρνει στα χέρια του» τα ηνία του γερμανικού κρατιδίου.

Στο γερμανικό ομοσπονδιακό σύστημα, αυτό συνεπάγεται απευθείας έλεγχο, σε νευραλγικούς τομείς όπως η τοπική αστυνόμευση, η δημόσια εκπαίδευση και η πολιτιστική πολιτική. Παρά τη μικρή πληθυσμιακή κλίμακα της Σαξονίας-Άνχαλτ (2,1 εκατομμύρια κάτοικοι), το πολιτικό «αποτύπωμα» της αναμέτρησης, είναι τεράστιο.

Σημειώνεται ότι η τοπική οργάνωση του AfD, τελεί υπό την επίσημη επιτήρηση των εγχώριων υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες την κατατάσσουν ως «ακροδεξιά εξτρεμιστική» έναν χαρακτηρισμό που ο Ζίγκμουντ και τα στελέχη του, συνεχίζουν να απορρίπτουν.