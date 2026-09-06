Γερμανία: Πρωτιά του ακροδεξιού AfD με 44,5% «δείχνουν» τα exit polls

Μια εκλογική αναμέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γερμανία, με την «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) να καταγράφει θριαμβευτική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ με 44,5% σύμφωνα με τα πρώτα exit polls, επαναχαράσσοντας τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Η ενδεχόμενη ανάληψη της περιφερειακής πρωθυπουργίας από το AfD θα σημάνει την πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που ένας ακροδεξιός σχηματισμός αναλαμβάνει τα ηνία γερμανικού κρατιδίου, παρά την επίσημη επιτήρηση του κόμματος από τις εγχώριες υπηρεσίες πληροφοριών.

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Διεθνή Νέα

AFD
Πηγή: CSIS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με τα πρώτα exit polls, η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) καταγράφει μια θριαμβευτική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ, συγκεντρώνοντας το πρωτοφανές 44,5% των ψήφων.
  • Τυχόν ανάληψη της περιφερειακής πρωθυπουργίας από το AfD, θα σημάνει την πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που ένας σχηματισμός της Ακροδεξιάς «παίρνει στα χέρια του» τα ηνία γερμανικού κρατιδίου.
  • Η τοπική οργάνωση του AfD τελεί υπό την επίσημη επιτήρηση των υπηρεσιών πληροφοριών ως «ακροδεξιά εξτρεμιστική», ενώ ο ηγέτης της, Ούλριχ Ζίγκμουντ, έκανε λόγο για μια «ιστορική καμπή».

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Μια εκλογική αναμέτρηση με προεκτάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια ενός ομοσπονδιακού κρατιδίου, βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γερμανία, επαναχαράσσοντας τον πολιτικό χάρτη της χώρας.

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Στις κάλπες προσήλθαν από το πρωί, (6/9/2026) περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Σύμφωνα με τα πρώτα exit polls, η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) καταγράφει μια θριαμβευτική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση, τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις, της χώρας.

Αν και παραμένει «ρευστό», για το αν η εκλογική της δύναμη θα μεταφραστεί σε αυτοδυναμία, η ηγεσία του κόμματος διακηρύσσει ήδη, ότι διαθέτει τη σαφή λαϊκή εντολή για να αναλάβει τη διακυβέρνηση.

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Σαρωτική επικράτηση και πολιτικό αδιέξοδο

Τα στοιχεία των exit polls, δείχνουν το ακροδεξιό κόμμα, να συγκεντρώνει το πρωτοφανές 44,5% των ψήφων. Η επίδοση αυτή συνιστά συντριπτικό πλήγμα για τη χριστιανοδημοκρατική ένωση (CDU), η οποία υποχωρεί στο 18,5%.

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Ο τοπικός ηγέτης του AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ, έκανε λόγο για μια «ιστορική καμπή», απορρίπτοντας παράλληλα κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας ή σχηματισμού συνασπισμού με άλλα κόμματα.

Το διακύβευμα της εξουσίας

Τυχόν επικράτηση και ανάληψη της περιφερειακής πρωθυπουργίας από το AfD, θα σημάνει την πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που ένας σχηματισμός της Ακροδεξιάς, «παίρνει στα χέρια του» τα ηνία του γερμανικού κρατιδίου.

Στο γερμανικό ομοσπονδιακό σύστημα, αυτό συνεπάγεται απευθείας έλεγχο, σε νευραλγικούς τομείς όπως η τοπική αστυνόμευση, η δημόσια εκπαίδευση και η πολιτιστική πολιτική. Παρά τη μικρή πληθυσμιακή κλίμακα της Σαξονίας-Άνχαλτ (2,1 εκατομμύρια κάτοικοι), το πολιτικό «αποτύπωμα» της αναμέτρησης, είναι τεράστιο.

Σημειώνεται ότι η τοπική οργάνωση του AfD, τελεί υπό την επίσημη επιτήρηση των εγχώριων υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες την κατατάσσουν ως «ακροδεξιά εξτρεμιστική» έναν χαρακτηρισμό που ο Ζίγκμουντ και τα στελέχη του, συνεχίζουν να απορρίπτουν.

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