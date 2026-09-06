Φωτιά στην Κόνιτσα: Μάχη με τις φλόγες στην Τραπεζίτσα – Δύσκολη η κατάσταση, ανησυχία των κατοίκων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Ανεξέλεγκτες διαστάσεις φαίνεται πως έχει πάρει η φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, που ξέσπασε την περασμένη Δευτέρα και αναζωπυρώθηκε σήμερα, προκαλώντας νέα κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά μαίνεται σε δασική έκταση, σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα, πάντως, με τα όσα μεταδίδει το epiruspost.gr, η κατάσταση είναι δύσκολη, οι φλόγες πλησιάζουν προς την πόλη, ενώ η ανησυχία των κατοίκων είναι έντονη, αφού η πυρκαγιά κινείται σε μεγάλη ζώνη και, παρά την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι στιγμής να ανακοπεί η πορεία της.

Στην περιοχή επιχειρούν εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα ενεργά μέτωπα, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, που έχει απλωθεί σε πολύ μεγάλη έκταση.

Οι κάτοικοι της Κόνιτσας παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε μικρότερη απόσταση από την πόλη, ενώ η ανησυχία τους εντείνεται για την κατάσταση που θα δημιουργηθεί, όταν πέσει η νύχτα και σταματήσουν οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Ήχησε το 112 – «Κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Κυριακής (6/9) εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω των καπνών που κατευθύνονται στην περιοχή τους.

«Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει η ειδοποίηση.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας #Ιωαννίνων ‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας ‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών… — 112 Greece (@112Greece) September 6, 2026

«Δύσκολη πυρκαγιά»

«Αυτή τη στιγμή έχουμε στην πυρκαγιά 150 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος και 48 οχήματα, ενώ επιχειρούν και 12 εναέρια μέσα, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Το ιδιαίτερο αυτής της πυρκαγιάς είναι ότι έχουμε πολλές χαραδρώσεις και διάσελα, οπότε όταν μπαίνει η φωτιά μέσα, δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη και λόγω των καπνών που εκλύονται με πολύ μεγάλη ένταση προχωρήσαμε στην αποστολή μηνύματος από το 112. Είναι μία δύσκολη πυρκαγιά λόγω του δύσβατου, του ανάγλυφου και της τοπογεωγραφίας» δήλωσε νωρίτερα στο ertnews ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην δασική πυρκαγιά της #Κόνιτσα και επιχειρούν 150 #πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης #ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 7 Ε/Π και 8 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026

Eνισχύθηκαν οι δυνάμεις

Μετά την παρέμβαση του κ. Αρτοποιού, οι εναέριες δυνάμεις στην πυρκαγιά ενισχύθηκαν περαιτέρω. Για την αεροπυρόσβεση, έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 7 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη.

Αυτή τη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα, επιχειρούν σε όσα θερμά σημεία έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν και αντιμετωπίζουν έρπουσες εστίες και πλήθος καπνογόνων σημείων σε δύσβατο και δυσπρόσιτο ανάγλυφο.

Για την επίβλεψη της πυρκαγιάς επιχειρεί η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Ιωαννίνων (drone).

Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, στην περιοχή προηγήθηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Δείτε βίντεο από το Πυρκαγιά Ενημέρωση: