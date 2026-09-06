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Κρήτη: Δύο τηλεφωνικές απάτες με «θύματα» έναν ανήλικο και μία ηλικιωμένη – Απέσπασαν 5.000 ευρώ από τον καθένα

Το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών έχει εξελιχθεί σε μάστιγα, με δύο νέα περιστατικά να καταγράφονται στην Κρήτη. Ένας 15χρονος στο Ηράκλειο και μία 81χρονη στον Πλατανιά Χανίων, έπεσαν θύματα επιτήδειων που προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΔΕΗ, αποσπώντας τους χρήματα και αντικείμενα αξίας.

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Σε μάστιγα τείνουν να εξελιχθούν οι τηλεφωνικές απάτες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε μάστιγα πλέον έχει εξελιχθεί το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών, με δύο νέες περιπτώσεις να καταγράφονται στην Κρήτη, με «θύματα» έναν 15χρονο στο Ηράκλειο και μία 81χρονη στον Πλατανιά Χανίων.
  • Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιτήδειοι παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι της ΔΕΗ και χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα, υποτιθέμενο πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση των σπιτιών.
  • Ο ανήλικος παρέδωσε 5.000 ευρώ και κοσμήματα, ενώ η ηλικιωμένη συγκέντρωσε 5.000 ευρώ και έγγραφα, αφήνοντάς τα έξω από το σπίτι της. Οι δράστες και στις δύο υποθέσεις αναζητούνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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Σε μάστιγα πλέον έχει εξελιχθεί το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών. Δύο νέες περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, καταγράφηκαν στην Κρήτη, με «θύματα» έναν 15χρονο στο Ηράκλειο και μία 81χρονη στον Πλατανιά Χανίων.

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Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιτήδειοι παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι της ΔΕΗ και χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα υποτιθέμενο πρόβλημα, στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση των σπιτιών.

Στο Ηράκλειο, ο 15χρονος δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος τον έπεισε ότι υπήρχε τεχνική βλάβη και πως απαιτούνταν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Ο ανήλικος, ακολουθώντας τις οδηγίες του δράστη, τοποθέτησε σε σακούλα 5.000 ευρώ και κοσμήματα και στη συνέχεια τα άφησε στο σημείο, που του υπέδειξε.

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Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στον Πλατανιά Χανίων, όπου στο στόχαστρο των δραστών βρέθηκε μία 81χρονη γυναίκα. Οι απατεώνες επικοινώνησαν μαζί της τηλεφωνικά και της ανέφεραν ότι υπήρχε πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού της, ζητώντας της να παραδώσει ό,τι χρήματα και αντικείμενα υπήρχαν στην κατοικία.

Η ηλικιωμένη, έχοντας αναστατωθεί από το τηλεφώνημα, συγκέντρωσε 5.000 ευρώ και έγγραφα και τα άφησε έξω από το σπίτι της, όπως της υπέδειξαν. Οι δράστες και στις δύο υποθέσεις αναζητούνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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