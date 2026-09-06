Κρήτη: Δύο τηλεφωνικές απάτες με «θύματα» έναν ανήλικο και μία ηλικιωμένη – Απέσπασαν 5.000 ευρώ από τον καθένα

Σε μάστιγα πλέον έχει εξελιχθεί το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών. Δύο νέες περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, καταγράφηκαν στην Κρήτη, με «θύματα» έναν 15χρονο στο Ηράκλειο και μία 81χρονη στον Πλατανιά Χανίων.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιτήδειοι παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι της ΔΕΗ και χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα υποτιθέμενο πρόβλημα, στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση των σπιτιών.

Στο Ηράκλειο, ο 15χρονος δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος τον έπεισε ότι υπήρχε τεχνική βλάβη και πως απαιτούνταν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Ο ανήλικος, ακολουθώντας τις οδηγίες του δράστη, τοποθέτησε σε σακούλα 5.000 ευρώ και κοσμήματα και στη συνέχεια τα άφησε στο σημείο, που του υπέδειξε.

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στον Πλατανιά Χανίων, όπου στο στόχαστρο των δραστών βρέθηκε μία 81χρονη γυναίκα. Οι απατεώνες επικοινώνησαν μαζί της τηλεφωνικά και της ανέφεραν ότι υπήρχε πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού της, ζητώντας της να παραδώσει ό,τι χρήματα και αντικείμενα υπήρχαν στην κατοικία.

Η ηλικιωμένη, έχοντας αναστατωθεί από το τηλεφώνημα, συγκέντρωσε 5.000 ευρώ και έγγραφα και τα άφησε έξω από το σπίτι της, όπως της υπέδειξαν. Οι δράστες και στις δύο υποθέσεις αναζητούνται από τις αρμόδιες Αρχές.