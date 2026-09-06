Κρήτη: Πώς νεοδιόριστη εκπαιδευτικός με την 4χρονη κόρη της έφτασαν να μένουν σε σκηνή – Η λύση που βρέθηκε

Μία νεοδιόριστη εκπαιδευτικός αναγκάστηκε να μείνει σε σκηνή με την 4χρονη κόρη της στον Αποκόρωνα Χανίων, καθώς δεν μπορούσε να βρει σπίτι. Η εκπαιδευτικός βρέθηκε αντιμέτωπη με το εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα, με την αναζήτηση στέγης να αποδεικνύεται σχεδόν αδύνατη.

Η εκπαιδευτικός, η οποία κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, έφτασε στην Κρήτη με την 4χρονη κόρη της. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε για να εξασφαλίσει κατοικία, δεν κατάφερε να βρει διαθέσιμο σπίτι και οδηγήθηκε προσωρινά στη λύση της διαμονής σε σκηνή.

Η ίδια δημοσιοποίησε την κατάσταση που αντιμετώπιζε στα social media, φέρνοντας για ακόμη μία φορά στην επιφάνεια το οξύ στεγαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί και άλλοι εργαζόμενοι οι οποίοι τοποθετούνται σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Η νεοδιόριστη είναι θεατρολόγος και μουσικός και έχει τοποθετηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών. Σύμφωνα με το apokoronaslife.gr, προβλέπεται να καλύπτει μέρος του ωραρίου της και σε σχολικές μονάδες γειτονικών χωριών.

Παρά το γεγονός ότι αναζητούσε εγκαίρως μια αξιοπρεπή κατοικία για εκείνη και το παιδί της, οι επιλογές μακροχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή ήταν εξαιρετικά περιορισμένες.

Όπως ανέφερε η ίδια, πολλά από τα καταλύματα εξακολουθούν να αξιοποιούνται για τις ανάγκες της τουριστικής περιόδου, με ιδιοκτήτες να ενημερώνουν ότι σπίτια θα μπορούν να διατεθούν για μίσθωση από τον Νοέμβριο και μετά.

Έτσι δημιουργείται ένα ιδιαίτερα δύσκολο κενό για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι οφείλουν να βρίσκονται εγκαίρως στις θέσεις τους για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, χωρίς όμως να έχουν εξασφαλισμένη στέγη.

Έφτασε να ζητά μια αυλή για να στήσει τη σκηνή

Μπροστά στο αδιέξοδο, η εκπαιδευτικός απηύθυνε δημόσια έκκληση προς κατοίκους στις Καλύβες, τον Βάμο και τα γύρω χωριά, αναζητώντας ακόμη και μια ασφαλή αυλή ή ένα οικόπεδο όπου θα μπορούσε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της και να στήσει προσωρινά τη σκηνή της.

Ζητούμενο για την ίδια ήταν να υπάρχει ένας νόμιμος και ασφαλής χώρος, στον οποίο θα μπορούσε να παραμείνει μαζί με το μικρό παιδί της έως ότου βρεθεί κανονική κατοικία.

Μάλιστα, είχε διευκρινίσει ότι μπορούσε να καλύψει αυτόνομα τις ανάγκες της σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, αναζητώντας ουσιαστικά μόνο έναν προστατευμένο χώρο για την προσωρινή εγκατάστασή τους.

Παρέμβαση του δήμου – Στο Παρθεναγωγείο Βάμου μητέρα και κόρη

Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης προκάλεσε αντιδράσεις και τελικά υπήρξε παρέμβαση του δημάρχου Αποκορώνου Χαράλαμπου Κουκιανάκη, προκειμένου να δοθεί τουλάχιστον μια άμεση προσωρινή λύση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αποφασίστηκε η φιλοξενία της εκπαιδευτικού και της 4χρονης κόρης της στο Παρθεναγωγείο Βάμου, ώστε να έχουν έναν ασφαλή χώρο διαμονής κατά το πρώτο διάστημα.

Η προσωρινή διευθέτηση αντιμετωπίζει τις πιο επείγουσες ανάγκες μητέρας και παιδιού, χωρίς ωστόσο να αναιρεί το ευρύτερο πρόβλημα: την εξαιρετικά δύσκολη αναζήτηση μακροχρόνιας και οικονομικά προσιτής στέγης από εκπαιδευτικούς που καλούνται να υπηρετήσουν σε τουριστικές περιοχές της Κρήτης.