Γιαννιτσά: Κατέληξε ο 27χρονος που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια έπειτα από καβγά σε μπαρ

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 27χρονος, που την προηγούμενη εβδομάδα είχε τραυματιστεί σοβαρά, σε καβγά που είχε σημειωθεί στα Γιαννιτσά.

Ο νεαρός άνδρας, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», στη Θεσσαλονίκη, λόγω της σοβαρότητάς της κατάστασής του, ωστόσο, σήμερα (6/9/2026) νωρίς το πρωί, κατέληξε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του voria.gr, όλα ξεκίνησαν σε ένα νυχτερινό κλαμπ της περιοχής, όταν ο 27χρονος, είχε κάποια διαφωνία με έναν 26χρονο μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Εκεί η ένταση φαίνεται ότι δεν συνεχίστηκε, ωστόσο έξω από το κλαμπ, οι δυο νεαροί ξανασυναντήθηκαν.

Ο 27χρονος ήταν μαζί με την κοπέλα του και ο 26χρονος με άλλους δύο φίλους του. Εκεί συνεπλάκησαν και ο δράστης χτύπησε στο κεφάλι, με γροθιά, τον 27χρονο με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να χτυπήσει. Ο 26χρονος έχει προφυλακιστεί.