Γιαννιτσά: Κατέληξε ο 27χρονος που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια έπειτα από καβγά σε μπαρ

Ένας 27χρονος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στις 6 Σεπτεμβρίου 2026, μετά από σοβαρό τραυματισμό σε καβγά που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στα Γιαννιτσά. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο 26χρονος δράστης της επίθεσης έχει προφυλακιστεί.

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Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπέκυψε στα τραύματά του ο 27χρονος, που την προηγούμενη εβδομάδα είχε τραυματιστεί σοβαρά σε καβγά, στα Γιαννιτσά.
  • Ο νεαρός άνδρας είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης, ωστόσο κατέληξε σήμερα (6/9/2026) νωρίς το πρωί.
  • Ο θανάσιμος τραυματισμός προήλθε από γροθιά στο κεφάλι που δέχτηκε ο 27χρονος από έναν 26χρονο, μετά από διαφωνία σε νυχτερινό κέντρο, με τον δράστη να έχει προφυλακιστεί.

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Υπέκυψε στα τραύματά του ο 27χρονος, που την προηγούμενη εβδομάδα είχε τραυματιστεί σοβαρά, σε καβγά που είχε σημειωθεί στα Γιαννιτσά.

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Ο νεαρός άνδρας, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», στη Θεσσαλονίκη, λόγω της σοβαρότητάς της κατάστασής του, ωστόσο, σήμερα (6/9/2026) νωρίς το πρωί, κατέληξε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του voria.gr, όλα ξεκίνησαν σε ένα νυχτερινό κλαμπ της περιοχής, όταν ο 27χρονος, είχε κάποια διαφωνία με έναν 26χρονο μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Εκεί η ένταση φαίνεται ότι δεν συνεχίστηκε, ωστόσο έξω από το κλαμπ, οι δυο νεαροί ξανασυναντήθηκαν.

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Ο 27χρονος ήταν μαζί με την κοπέλα του και ο 26χρονος με άλλους δύο φίλους του. Εκεί συνεπλάκησαν και ο δράστης χτύπησε στο κεφάλι, με γροθιά, τον 27χρονο με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να χτυπήσει. Ο 26χρονος έχει προφυλακιστεί.

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