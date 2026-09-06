ΔΕΘ 2026: Πώς υποδέχτηκαν η αγορά και οι συνταξιούχοι τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Τις εξαγγελίες για τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών που έκανε χθες από το βήμα της 90ης ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασαν οι παραγωγικοί φορείς και οι συνταξιούχοι.

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Μπρατάκος: «Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ αποτελούν ένα βήμα, αλλά όχι το άλμα που χρειάζεται σήμερα η ελληνική επιχειρηματικότητα»

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος ανέφερε τα εξής:

«Η χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού περιέγραψε ένα ευρύ πακέτο παρεμβάσεων για την ενίσχυση εισοδημάτων και επιμέρους κοινωνικών ομάδων. Ωστόσο, στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, και ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανάγκες που απαιτούν περαιτέρω παρεμβάσεις.

Υπάρχουν ασφαλώς θετικές παρεμβάσεις. Η μεταφορά 1,5 δισ. ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η επιτάχυνση των αποσβέσεων για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια και η μείωσή του στην Αττική, είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι, όμως, η ολοκληρωμένη απάντηση που περίμενε η αγορά. Για να επιτύχουμε πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε δύο κρίσιμες προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας: τη χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό.

Ο στόχος που τέθηκε για αύξηση των επενδύσεων από τα 46 στα 65 δισ. ευρώ είναι φιλόδοξος και αναγκαίος. Δεν θα επιτευχθεί όμως μόνο με τη διατήρηση της σημερινής πορείας. Χρειάζεται ένα πολύ ισχυρότερο πλαίσιο κινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, συγχωνεύσεις και συνεργασίες, καινοτομία και εξωστρέφεια.

Χρειάζεται, επίσης, να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικότητα που οι επιχειρήσεις ζουν καθημερινά. Το κόστος λειτουργίας παραμένει υψηλό. Το κόστος χρηματοδότησης εξακολουθεί να πιέζει ιδιαίτερα τις μικρότερες επιχειρήσεις. Η ενέργεια αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού περιορίζει την ανάπτυξη. Η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις και η αργή απονομή της Δικαιοσύνης εξακολουθούν να λειτουργούν ως ένας πρόσθετος, αόρατος φόρος στην επιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, υπάρχει μία ακόμη σημαντική διάσταση που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η ενίσχυση των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων προς τις επιχειρήσεις πρέπει να συνοδεύεται από ένα περιβάλλον που θα στηρίζει την παραγωγή, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Η αύξηση των μισθών είναι αναγκαία. Για να είναι όμως μόνιμη, πραγματική και βιώσιμη, πρέπει να στηρίζεται στην αύξηση της παραγωγικότητας. Διαφορετικά, ένα μέρος της αύξησης μετατρέπεται σε πρόσθετο κόστος για την επιχείρηση και ένα άλλο εξανεμίζεται από την ακρίβεια για τον εργαζόμενο.

Επιπροσθέτως, η σταδιακή αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου σε ορίζοντα 8ετίας, κρίνεται ανεπαρκής και άδικη για τη σημερινή κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το ΕΒΕΑ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η οικονομική πολιτική πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση, με προτεραιότητα στη μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης της παραγωγής, στη διαμόρφωση μιας μόνιμης και ρεαλιστικής ρύθμισης για τις οφειλές βιώσιμων επιχειρήσεων, στην καθιέρωση πλήρους και αυτοματοποιημένου συμψηφισμού οφειλών και απαιτήσεων των επιχειρήσεων έναντι του Δημοσίου και στη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

Ταυτόχρονα, απαιτούνται ισχυρότερα κίνητρα για επενδύσεις, συγχωνεύσεις, ψηφιακό μετασχηματισμό, τεχνητή νοημοσύνη, έρευνα και εξαγωγές, καθώς και ένα πιο ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος. Εξίσου σημαντικό είναι το κράτος να αντιμετωπίζει τον χρόνο και τη γραφειοκρατική επιβάρυνση της επιχείρησης ως πραγματικό οικονομικό κόστος.

Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι κατάκτηση που πρέπει να προστατευθεί. Το ΕΒΕΑ δεν ζητά επιστροφή σε πολιτικές ανεξέλεγκτων παροχών, αλλά μια πιο αναπτυξιακή ιεράρχηση των διαθέσιμων πόρων, ώστε να ενισχυθούν η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα, να στηριχθεί η βιώσιμη αύξηση των μισθών και να επιταχυνθεί η πραγματική σύγκλιση της χώρας με την Ευρώπη. Η σημερινή ΔΕΘ θα πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω παρεμβάσεις με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγική οικονομία.

Οι επιχειρήσεις δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν χώρο για να επενδύσουν, να μεγαλώσουν, να δημιουργήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας και να παράγουν περισσότερο πλούτο για τη χώρα. Σε αυτό το πεδίο, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αποτελούν ένα βήμα. Όχι, όμως, το άλμα που χρειάζεται σήμερα η ελληνική επιχειρηματικότητα».

Κορκίδης: «Αισιόδοξο το αποτύπωμα των εξαγγελιών για τη μεσαία τάξη και τις ΜμΕ»

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη « οι εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, προσέγγισαν αρκετά τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας. Τα μέτρα αναγνωρίζουν ότι η μεσαία τάξη, οι οικογένειες, τα παιδιά, οι συνταξιούχοι, οι νέοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι δημόσιοι υπάλληλοι, και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δικαιούνται να συμμετέχουν ουσιαστικά στο “μέρισμα” της δημοσιονομικής διεύρυνσης και μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας. Για την επιχειρηματική κοινότητα η πρώτη άποψη είναι πως μπορεί από όσα ζητήσαμε αρκετά να έμειναν εκτός, αλλά τουλάχιστον όσα εξαγγέλθηκαν έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Η παρέμβαση στη μελλοντική μείωση της προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων είναι μικρότερη των προσδοκιών μας, ενώ η αλλαγή στο τεκμαρτό εισόδημα αφορά μόνο σε μέρος των ελεύθερων επαγγελματιών. Ωστόσο ακούστηκαν μόνιμα μέτρα που μπορούν να ελαφρύνουν τα νοικοκυριά, να βελτιώσουν τη ρευστότητα και να ενισχύσουν την αγορά».

« Η κατεύθυνση των εξαγγελιών σε γενικές γραμμές δημιουργεί αισιοδοξία και θετική ανταπόκριση. Ωστόσο, για εμάς η αξιολόγηση της ΔΕΘ δεν σταματά στη κοστολόγηση του καλαθιού των 2,2 δισ. ευρώ. Αρχίζει από την επόμενη ημέρα με τη εξειδίκευση των μέτρων και την τήρηση του ημερολογίου εφαρμογής τους, ώστε να περάσουν γρήγορα στη καθημερινότητα όλων των πολιτών και κυρίως να γίνουν αισθητά στα ταμεία των επιχειρήσεων και στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Ο Πρωθυπουργός έδωσε περισσότερο “δημοσιονομικό οξυγόνο”, στη κοινωνία και την πραγματική οικονομία. Άλλωστε κάθε ευρώ που παραμένει σε μία υγιή επιχείρηση μπορεί να μετατραπεί σε επένδυση, απασχόληση, υψηλότερους μισθούς, μεγαλύτερο κύκλο εργασιών και περισσότερα φορολογικά έσοδα. Το ΕΒΕΠ πιστεύει ότι οι ΜμΕ και η μεσαία τάξη δεν πρέπει απλώς να αντέχει. Πρέπει να μπορεί να προοδεύει. Σαφώς και είμαστε υπέρ της προόδου και της ευημερίας. Για τον λόγο αυτό, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε πως κάθε μόνιμο μέτρο που μειώνει τα οικονομικά βάρη και επιβραβεύει τη συνέπεια είναι θετικό. Ευελπιστούμε πως η εφαρμογή του συνολικού πακέτου των μέτρων να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που δημιούργησαν οι εξαγγελίες. Γιατί, όπως έχουμε επισημάνει, το πραγματικό μέτρο επιτυχίας της φετινής ΔΕΘ δεν είναι πόσα μέτρα ανακοινώθηκαν, αλλά πόσα θα μείνουν στο διαθέσιμο εισόδημα, πόσα θα επιστρέψουν στις επιχειρήσεις και πόσα θα βελτιώσουν την καθημερινότητα μας το διάστημα μέχρι τις εκλογές » συμπλήρωσε

Καφούνης: «Κάθε μέτρο που αφήνει περισσότερο χώρο και περισσότερη ανάσα στη μικρομεσαία επιχείρηση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

Από την πλευρά ο πρόεδρος, Σταύρος Καφούνης είπε πως «κάθε μέτρο που αφήνει περισσότερο χώρο και περισσότερη ανάσα στη μικρομεσαία επιχείρηση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι σημερινές εξαγγελίες δείχνουν ότι η φωνή της αγοράς ακούγεται και αρκετές από τις διεκδικήσεις της ΕΣΕΕ που βάλαμε στο τραπέζι με επιμονή και τεκμηρίωση πιάνουν τόπο. Δεν πανηγυρίζουμε και δεν σταματάμε εδώ. Η μικρομεσαία επιχείρηση έχει σηκώσει μεγάλο βάρος τα τελευταία χρόνια και χρειάζεται ουσιαστική και σταθερή στήριξη. Θέλουμε τα σημερινά μέτρα να είναι η αρχή μιας μεγαλύτερης προσπάθειας, ώστε ο επαγγελματίας να μπορεί να δουλεύει, να επενδύει και να βλέπει το αύριο με μεγαλύτερη σιγουριά».

Καββαθάς για κατώτατο μισθό: Η αύξηση δεν μπορεί να εξετάζεται μόνο αριθμητικά, αλλά σε συνάρτηση με την ακρίβεια και το κόστος

Η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν μπορεί να εξετάζεται μόνο αριθμητικά, αλλά σε συνάρτηση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής, τόνισε στο MEGA ο πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Γιώργος Καββαθάς.

Και αναφέρθηκε στη διατήρηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω και το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

«Για τους επαγγελματίες, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός προκάλεσαν απογοήτευση και οργή», ανέφερε χαρακτηριστικά

Χατζηθεοδοσίου για μείωση των τεκμηρίων σε φορολογικά συνεπείς: Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν αρκεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων

Περισσότερες και ουσιαστικότερες παρεμβάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητεί ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Όπως επισημαίνει, οι μικρομεσαίοι και οι επαγγελματίες ανέμεναν μέτρα που θα ενίσχυαν άμεσα τη ρευστότητά τους και θα τους βοηθούσαν να ανταποκριθούν στις αυξημένες πιέσεις που δέχεται η αγορά. Οι προσδοκίες αυτές, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν επιβεβαιώθηκαν στον βαθμό που αναμενόταν.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ χαρακτηρίζει θετική τη μείωση των τεκμηρίων για τους φορολογικά συνεπείς, εκτιμά, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν αρκεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, θεωρεί περιορισμένη τη μείωση κατά 5% της προκαταβολής φόρου, δεδομένων των αυξημένων αναγκών ρευστότητας. Προβληματισμό εκφράζει και για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα μόνο στην περιφέρεια, καθώς οι επιχειρήσεις της Αττικής μένουν εκτός της σχετικής ρύθμισης.

Θετική η χρηματοδότηση μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας

Ως θετική εξέλιξη αξιολογεί ο κ. Χατζηθεοδοσίου τη διάθεση πόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Σημειώνει, πάντως, ότι η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας θα μπορούσε να είχε προχωρήσει νωρίτερα.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ αναδεικνύει επίσης την ανάγκη για παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας, μείωση των έμμεσων φόρων, αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καρτέλ και περιορισμό του ιδιωτικού χρέους.

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, με ενεργότερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως τονίζει, μόνο μέσα από περισσότερα και ουσιαστικότερα μέτρα θα μπορέσουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ: «Οι συνταξιούχοι δεν είναι επαίτες»

Τις εξαγγελίες που εκανε χθες ο Πρωθυπουργός για την αύξηση του έκτακτου επιδόματος από τα 300 στα 400 ευρώ για τους συνταξιούχους σχολίασε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ, Στάθης Ανέστης μιλώντας στο MEGA.

Αυτό δεν αποτελεί ουσιαστική λύση απέναντι στην ακρίβεια, υποστήριξε.

«Για τις συντάξεις χηρείας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαπάτηση και εμπαιγμό που έχει υπάρξει στην ιστορία της χώρας και στην εξέλιξη του ασφαλιστικού συστήματος. Κάνει μια αποσπασματική ρύθμιση για την πολύ μικρότερη ομάδα των συνταξιούχων χηρείας μετά το νόμο Κατρούγκαλου, στις οποίες δεν είχε γίνει εφαρμογή αυτού του άθλιου νόμου για τις συντάξεις χηρείας και για όλες τις συντάξεις χηρείας πριν το νόμο Κατρούγκαλου, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία και είναι οι πολλαπλά αδικημένες συντάξεις χηρείας. Γιατί αυτές πριν το νόμο Κατρούγκαλου, να σας ενημερώσω και να ακούσουν και οι ακροατές μας, είναι στο 30%. Δεν ήταν στο 60% που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Και αυτές παραμένουν στα όρια της εξαθλίωσης. Και αυτό το λέει με καμάρι και με περηφάνια σαν μια γενναία ρύθμιση. Οι συνταξιούχοι δεν είναι επαίτες, δεν ζουν σε βάρος της κοινωνίας. Έχουν δουλέψει, έχουν πληρώσει, έχουν εισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας και της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε.