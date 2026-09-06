ΔΕΘ 2026: Ετήσιο επίδομα 400 ευρώ σε συνταξιούχους – Τα «ψιλά» γράμματα της εξαγγελίας του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στα 400 ευρώ καθαρά από τα 300 ευρώ ανεβαίνει το ετήσιο επίδομα που θα δοθεί τον Νοέμβριο σε όλους τους συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών, όπως εξήγγειλε το Σάββατο, 5 Νοεμβρίου από το βήμα της 90ης ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Tης Κατερίνας Φεσσά

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, οι εν λόγω συνταξιούχοι, θα έχουν μια επιπλέον μηνιαία αύξηση της τάξεως των 8,3 ευρώ στο εισόδημά τους.

Η συγκεκριμένη αύξηση θα δοθεί σε 2,2 εκατ. δικαιούχους από περίπου 1,87 εκατ. που ήταν ο αριθμός των ωφελουμένων μέχρι πρότινος και θα ισχύει για κάθε Νοέμβριο κάθε έτους. Ουσιαστικά διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων.

Τι ισχύει σήμερα

Οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι:

Οι πολίτες που έχουν συμπληρώσει τα 65 έτη έως τον Δεκέμβριο του 2025 και που παίρνουν οριστική σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Αυτό δεν αφορά όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας , καθώς το ηλικιακό όριο είναι στα 60 έτη.

έως τον Δεκέμβριο του 2025 και που παίρνουν οριστική σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας έως τον Σεπτέμβριο του 2026. , καθώς το ηλικιακό όριο είναι στα 60 έτη. Οι δικαιούχοι της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982

Οι δικαιούχοι του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%.

Στην περίμετρο των δικαιούχων του επιδόματος συμπεριλαμβάνονται έως σήμερα και όσοι λαμβάνουν μεταξύ άλλων:

σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων

επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων

προνοιακές παροχές από τον ΟΠΕΚΑ. Αυτές χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία,

επίδομα νόσου και ανικανότητας .Αυτό αφορά συνταξιούχους του Δημοσίου.

εξωιδρυματικό επίδομα,

επιδόματα των άρθρων 54Α του π.δ. 169/2007 και των άρθρων 100 έως 103 του π.δ. 168/2007 που καταβάλλονται από το Δημόσιο,

σύνταξη αναπηρίας εξ ιδίου δικαιώματος. Αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 88 του π.δ. 168/2007 και καταβάλλεται από το Δημόσιο.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για να λάβει όμως κάποιος το επίδομα φέτος θα πρέπει να σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα να πληροί τα παρακάτω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ειδικότερα:

Α. Εισόδημα

Άγαμος: Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2025 το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά του, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό.

Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2025 το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά του, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό. Έγγαμος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης: Το όριο είναι 35.000 ευρώ.

Με άλλα λόγια:

Για να δοθεί η ενίσχυση και στα δύο μέλη ενός ζευγαριού συνταξιούχων δεν θα πρέπει το συνολικό μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα από συντάξεις να ξεπερνά τα 2.916 ευρώ.

δεν θα πρέπει το συνολικό μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα από συντάξεις να ξεπερνά τα 2.916 ευρώ. Για τους μεμονωμένους συνταξιούχους το μηνιαίο όριο είναι 2.083 ευρώ.

το μηνιαίο όριο είναι 2.083 ευρώ. Το καθαρό ποσό από κύριες και επικουρικές συντάξεις και από μερίσματα, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), υπολογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα υπολογίζεται

Β. Περιουσία

Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του 2025, το ποσό των 300.000 ευρώ για τον άγαμο και των 400.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Ποιοι μένουν εκτός

Ωστόσο, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, εκτός της χορήγησης του ετήσιου επιδόματος των 400 ευρώ του Νοεμβρίου 2026 προβλέπεται να μείνουν μεταξύ άλλων:

Οι πολίτες ηλικίας κάτω των 65 ετών που λαμβάνουν κύρια σύνταξη.

Οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν να έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά».

Ορισμένοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι αλλά και κάποιοι που έλαβαν αναδρομικά το 2025. Και αυτό διότι το εισόδημα τους υπερβαίνει τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια.

Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν πρόωρη τον Σεπτέμβριο του 2026 και όχι οριστική κύρια σύνταξη

Οι μακροχρόνια άνεργοι κλπ

Ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει σήμερα, Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου στις 12.00 συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» της ΔΕΘ για τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε χθες και μένει να φανεί εάν θα ανακοινώσει και αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια όσον αφορά στη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος αλλά και εάν θα δώσει κάποιες περαιτέρω διευκρινίσεις για την περίμετρο των δικαιούχων.

Η φορολόγηση και η πληρωμή

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, η ετήσια οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Και η καταβολή της ενίσχυσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου στους δικαιούχους.