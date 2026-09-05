Μητσοτάκης: Αποκωδικοποιεί τα μέτρα της ΔΕΘ σε ανάρτησή του στα social media

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Για «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας», κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ύστερα από την ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ. Σε αυτή ο πρωθυπουργός επισυνάπτει επιγραμματικά όλα τα μέτρα τα οποία εξήγγειλε ανά κατηγορία:

Τα μέτρα ανά κατηγορία:

«Δημόσιοι Υπάλληλοι: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά από τον Δεκέμβριο του 2027,

Νέες αυξήσεις μισθών 80 ευρώ/μήνα – μικτά έως τον Ιανουάριο του 2028.

Συνταξιούχοι: 400 ευρώ καθαρά μόνιμη ετήσια ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών από φέτος.

Αγρότες: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ από φέτος.

Οικογένεια: Δημιουργία «κουμπαρά για τη νέα γενιά» – το κράτος θα διπλασιάζει το ποσό που καταθέτουν οι γονείς έως 1.200 ευρώ ετησίως μέχρι την ενηλικίωσή τους.

Το όριο θα αυξάνεται 10% ανά πενταετία.

Μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 2027 για τριτέκνους.

Αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο για πολύτεκνους.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Μείωση προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% από το φορολογικός έτος 2027.

Μείωση τεκμηρίων για τους συνεπείς με απαλλαγή από προσαυξήσεις από φέτος.

Μείωση τεκμηρίων κατά 50% για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και 2.200 στη Δυτική Μακεδονία.

Επιχειρήσεις: Επιτάχυνση των αποσβέσεων των επιχειρήσεων για ανανέωση του εξοπλισμού τους από τα 10 στα 6 χρόνια.

Μεταφορά 1,5 δις από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% από το φορολογικό έτος 2028 μέχρι να φθάσει στο 50%.

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην περιφέρεια από το 2027.

Μείωση 50% στην Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029.

Στέγαση: Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3} ύψους 2 δισεκ ευρώ.

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία από το 2027.

Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιωτικοί Υπάλληλοι: Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2028.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμα 0,5 μονάδες από τον Απρίλιο του 2027.

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας: Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029.

Μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ σε οικιακούς λογαριασμούς από τον Ιανουάριο του 2027.

Κοινωνική πολιτική: Τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων από το 2027.

Αφορά 218.000 συμπολίτες μας με μέσο ετήσιο όφελος 220 ευρώ».