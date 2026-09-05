Μητσοτάκης: Αποκωδικοποιεί τα μέτρα της ΔΕΘ σε ανάρτησή του στα social media

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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην 90ή ΔΕΘ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας», κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε επιγραμματικά τα μέτρα που εξήγγειλε στη 90ή ΔΕΘ. – Στους δημόσιους υπαλλήλους προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά από τον Δεκέμβριο του 2027 και νέες αυξήσεις μισθών 80 ευρώ/μήνα, ενώ ο κατώτατος μισθός για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους θα φτάσει τα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028. – Επιπλέον, ανακοινώθηκε μόνιμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για αγρότες από φέτος και το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας», κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ύστερα από την ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ. Σε αυτή ο πρωθυπουργός επισυνάπτει επιγραμματικά όλα τα μέτρα τα οποία εξήγγειλε ανά κατηγορία:

Τα μέτρα ανά κατηγορία:

«Δημόσιοι Υπάλληλοι: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά από τον Δεκέμβριο του 2027,

Νέες αυξήσεις μισθών 80 ευρώ/μήνα – μικτά έως τον Ιανουάριο του 2028.

Συνταξιούχοι: 400 ευρώ καθαρά μόνιμη ετήσια ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών από φέτος.

Αγρότες: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ από φέτος.

Οικογένεια: Δημιουργία «κουμπαρά για τη νέα γενιά» – το κράτος θα διπλασιάζει το ποσό που καταθέτουν οι γονείς έως 1.200 ευρώ ετησίως μέχρι την ενηλικίωσή τους.

Το όριο θα αυξάνεται 10% ανά πενταετία.

Μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 2027 για τριτέκνους.

Αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο για πολύτεκνους.

Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Μείωση προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% από το φορολογικός έτος 2027.

Μείωση τεκμηρίων για τους συνεπείς με απαλλαγή από προσαυξήσεις από φέτος.

Μείωση τεκμηρίων κατά 50% για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και 2.200 στη Δυτική Μακεδονία.

Επιχειρήσεις: Επιτάχυνση των αποσβέσεων των επιχειρήσεων για ανανέωση του εξοπλισμού τους από τα 10 στα 6 χρόνια.

Μεταφορά 1,5 δις από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% από το φορολογικό έτος 2028 μέχρι να φθάσει στο 50%.

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην περιφέρεια από το 2027.

Μείωση 50% στην Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029.

Στέγαση: Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3} ύψους 2 δισεκ ευρώ.

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία από το 2027.

Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιωτικοί Υπάλληλοι: Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2028.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμα 0,5 μονάδες από τον Απρίλιο του 2027.

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας: Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029.

Μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ σε οικιακούς λογαριασμούς από τον Ιανουάριο του 2027.

Κοινωνική πολιτική: Τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων από το 2027.

Αφορά 218.000 συμπολίτες μας με μέσο ετήσιο όφελος 220 ευρώ».

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