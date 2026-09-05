Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Ελπίδα ή περιπέτεια το δίλημμα της κάλπης

Ένα πρόγραμμα μέτρων με κόστος 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμύρια για το 2030, που, όπως είπε, δεν βάζουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία και είναι το μέρισμα ανάπτυξης για όλους, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο Πρωθυπουργός ανέλαβε 7 δεσμεύσεις για την τρίτη τετραετία και μίλησε για τα 10 άλματα ως το 2031. Δήλωσε ότι ο ίδιος τήρησε τη «Συμφωνία Αλήθειας», που είχε υπογράψει πριν 8 χρόνια για να πάει ο τόπος μπροστά και τώρα στέκεται απέναντι στους πολίτες με μία νέα συμφωνία, που την ονομάζει «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας», φιλοδοξώντας να υπηρετήσει το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα.

Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα «συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, σε ένα 4ετές ημερολόγιο».

Προλογίζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε στη συνέχεια, σημείωσε ότι «τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε επιτρέπουν να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030. Μπροστά μας ο ορίζοντας απλώνεται πιο ανοιχτός. Έχουμε το κατάλληλο σχέδιο για να τον κατακτήσουμε» και πρόσθεσε:

«Φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους συνταξιούχους, στους υπαλλήλους του Δημοσίου, στους αγρότες, στους μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, στις οικογένειες, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, στους ενοικιαστές. Τα οφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα, χωρίς να θέσουμε ποτέ σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα».

«Η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 ή ακόμα και του 2023»

«Μπροστά μας έχουμε ένα πλέγμα πρωτοβουλιών με παράλληλες στοχεύσεις σε πολλά πεδία. Αυξήσεις δίπλα σε ελαφρύνσεις από φόρους. Δίκαιη κατανομή. Παρεμβάσεις σε κομβικά ζητήματα. Φροντίδα των πιο αδύναμων και διατήρηση της ανάπτυξης. Όλα κοστολογημένα και χρονικά υπολογισμένα ώστε να δίνουν συνέχεια στο τόξο της εθνικής ανάκαμψης που ξεκίνησε το 2019», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθύμισε ότι η ακρίβεια έπεσε κάτω από το 8%, ότι ανακτήθηκε η επενδυτική βαθμίδα και μειώνεται το χρέος, ενώ σημείωσε ότι η Ελλάδα δανείζεται φτηνότερα από 4 από τις χώρες του G7.

«Η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 ή ακόμα και του 2023. Κοιτάξτε τη Θεσσαλονίκη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Τι είπε για την Υγεία και Παιδεία

«Στη χώρα σήμερα ανακαινίζονται 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας. Επτά εκατ. άνθρωποι έχουν ήδη κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Έχουμε εξασφαλίσει πόρους ώστε αυτή η κατάκτηση στην Υγεία να συνεχιστεί. Για τα σοβαρά νοσήματα, τα φάρμακα έρχονται στο σπίτι των ασθενών.

Στην Παιδεία επισκέφτηκα ένα από τα 17 ολοκαίνουργια σχολεία στη Δυτική Μακεδονία. Μέσω του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου” έχουμε κάνει παρεμβάσεις σε πάνω από 700 σχολεία. Η διδασκαλία γίνεται πια διαδραστικά. Όλα αυτά είναι πολλές μικρές επαναστάσεις. Καμία δεν ήταν αυτονόητη.

Επιτέλους καθιερώθηκε η επιστολική ψήφος και η ψήφος των αποδήμων. Κερδίσαμε τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κάμερες ελέγχουν την τάξη σε δρόμους και γήπεδα. Οι καταλήψεις έγιναν βιβλιοθήκες. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Ηλεκτρονικές συναλλαγές πολεμούν τη φοροδιαφυγή. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει γρήγορα συντάξεις. Η ψηφιακή κάρτα θωρακίζει τους εργαζόμενους, έγινε πράξη από φιλελεύθερη κεντροδεξιά κυβέρνηση. Το ελληνικό κράτος για πρώτη φορά έχει πια Εθνικό Κτηματολόγιο. Πολλές από αυτές τις δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο δρόμος από την πτώχευση στην πρωτοπορία υπήρξε μακρύς», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός.

Οι διεθνείς σχέσεις και οι επόμενες κάλπες

«Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο, οι θάλασσες των διεθνών σχέσεων αγριεύουν – θα κριθεί σύντομα αν η Ελλάδα θα βρεθεί στην πλευρά όσων άντεξαν στις τρικυμίες ή θα παρασυρθεί στη δίνη απρόβλεπτων εξελίξεων. Η πατρίδα έχει ανάγκη από μία ισχυρή κυβέρνηση, που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια που θα την εγκλώβιζαν στην αδράνεια και στην ατολμία, με ατελείωτες διαβουλεύσεις, ίσες αποστάσεις και συμβιβασμούς – Μιλώ για καθαρές λύσεις και καθαρούς ορίζοντες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στα εθνικά θέματα.

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Δεν ονειρεύομαι “μία από τα ίδια”, αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι. Προτείνω μία νέα εθνική ενότητα, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας». «Θα συναντηθούμε με πολλούς και ίσως και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσαμε. Να τους θυμίσουμε ότι η ΝΔ ήταν και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος εθνικός και κοινωνικός πυλώνας», πρόσθεσε.

«Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν ”μήνυμα διαμαρτυρίας”: Ας γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει. Η μάχη είναι μία και θα επιλέξει, την ελπίδα ή την περιπέτεια, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους.

Σε τούτο το νέο ξεκίνημα έχουν θέση όλοι. Οι πολλοί που βλέπουν τα πρόσωπά τους σε όσα ανακοίνωσα. Μια προοπτική που και για μένα αποτελεί και καθήκον και πηγή αισιοδοξίας. Γνωρίζω πόσες φορές δύσκολες συγκυρίες μετατράπηκαν σε νικηφόρες ευκαιρίες. Αυτό θα συμβεί και τώρα ενώπιων μιας μεγάλης πρόκλησης, της ελληνικής Προεδρίας το β’ εξάμηνο του 2027», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Ταυτόχρονα έθεσε τα διλήμματα των εκλογών, λέγοντας «ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλεια της εν μέσω διεθνών κυματισμών».

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός είπε ότι «με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακαστολόγητες υποσχέσεις της. Οι πρωταγωνιστές της θυμίζουν τον στίχο που ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους, ιδίως σε κάποιον που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και με το Μετρό του, που ήταν και τα δύο μουσαμάδες: “Ωραία που τα λες μα έλα που σε ξέρω”».

Φιλοδοξία μου να υπηρετήσω το άλμα προς την 4η δεκαετία του 21ου αιώνα, με μία νέα «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας»

«Κλείνω με μία προσωπική εξομολόγηση. Πριν από σχεδόν 8 χρόνια υπέγραψα συμφωνία αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Νομίζω ότι την τήρησα κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα. Ο χρόνος που μεσολάβησε, με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα που δικαιούται η Ελλάδα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τέλος της ομιλίας του.

«Στέκομαι τώρα απέναντί σας με μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω το άλμα προς την 4η δεκαετία του 21ου αιώνα, με μία νέα συμφωνία που θα ονομάσω “Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας”», υπογράμμισε.