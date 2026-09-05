ΕΛΑΣ: «Oμιλία Μητσοτάκη χωρίς όραμα και στρατηγική, δίχως σχέδιο για την επόμενη ημέρα»

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ΕΛΑΣ
Πηγή:Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνει λόγο για «ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα της χώρας» του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ.
  • Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να εμφανιστεί ως ο σωτήρας από τις συνέπειες της επταετούς πολιτικής του, η οποία, με την ακρίβεια και τη διαφθορά, βύθισε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων.
  • Η ΕΛ.Α.Σ. τονίζει ότι ο πρωθυπουργός επιχείρησε να μοιράσει ψίχουλα από το μεγάλο φαγοπότι, ενώ με τις επιλογές του δεσμεύει και το αύριο, νομοθετώντας λιγότερες ευκαιρίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για «ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα της χώρας» του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, να εμφανιστεί ως ο σωτήρας από τις συνέπειες της επταετούς πολιτικής του, που, με την ακρίβεια και τη διαφθορά, βύθισε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και απομάκρυνε τη χώρα από τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

“Οι Έλληνες αξίζουν μια καλύτερη ζωή”

Σε μια ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα της χώρας, επιχείρησε, εν είδει λογιστή, να μοιράσει τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει, αγκαλιά με τα καρτέλ, τους ημετέρους και τα ισχυρά συμφέροντα» σημειώνει η ΕΛ.Α.Σ. και προσθέτει:

Και υπάρχει κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό: δεν περιορίζεται στο να δίνει λίγα σήμερα. Με τις επιλογές του δεσμεύει και το αύριο. Δίνει ψίχουλα σήμερα και νομοθετεί λιγότερες ευκαιρίες για αύριο.

Μια κυβέρνηση που δεν μπορεί πια να υποσχεθεί καλύτερη ζωή προσπαθεί απλώς να κάνει τη φτωχότερη ζωή να μοιάζει κανονικότητα.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, όμως, αξίζουν μια καλύτερη ζωή.»

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