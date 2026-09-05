Κωνσταντοπούλου: « Η κυβέρνηση σύντομα θα πέσει» – «Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, στο πλευρό των πολιτών»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έστειλε από τη Θεσσαλονίκη μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων και άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι «σύντομα θα πέσει». Η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών και των κοινωνικών κινημάτων, υποσχόμενη λύσεις και νίκη.

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Πολιτική

Κωνσταντοπούλου- Συλλαλητήριο Θεσσαλονίκη
Πηγή: Facebook
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση έστειλε από τη Θεσσαλονίκη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση αυτή σύντομα θα πέσει».
  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε την παρουσία της «στο πλευρό των εργαζομένων, των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ… της κοινωνίας, των κινημάτων» και των πολιτών που αγωνίζονται.
  • Διαμήνυσε τη δέσμευση της Πλεύσης Ελευθερίας για «ανυποχώρητη πάλη» και «αγωνιστικότητα μέχρι την ανατροπή», υποσχόμενη ότι «θα φέρουμε τις λύσεις και θα φέρουμε τη νίκη».

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Μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση έστειλε από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «σύντομα θα πέσει» και πως η Πλεύση Ελευθερίας, θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών και των κοινωνικών κινημάτων.

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«Είμαι εδώ για άλλη μια φορά. Στη Θεσσαλονίκη. Στη μεγάλη διαδήλωση. Στο μεγάλο συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Στο πλευρό των εργαζομένων. Εδώ είμαι με τους εργαζόμενους, τους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ. Στο πλευρό της κοινωνίας. Στο πλευρό των κινημάτων. Στο πλευρό των πολιτών που αγωνίζονται. Των οικογενειών. Των φοιτητών. Των νέων. Είμαστε εδώ για να δώσουμε το στίγμα και το μήνυμα της αγωνιστικότητας μέχρι την ανατροπή.

Της ανυποχώρητης πάλης για τα δίκαια όλων των ανθρώπων, απέναντι σε μια κυβέρνηση που κοροϊδεύει, εξαπατά και προσπαθεί να απομυζήσει και τα τελευταία ψίχουλα από το Δημόσιο Ταμείο. Η κυβέρνηση αυτή σύντομα θα πέσει. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, στο πλευρό των πολιτών. Θα φέρουμε τις λύσεις και θα φέρουμε τη νίκη», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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