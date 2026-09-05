Τανάγρα: Τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου για την τραγωδία με τους 2 νεκρούς πιλότους

Βαθύ πένθος έχει προκαλέσει στη χώρα, η τραγική απώλεια των δύο στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα, στο πλαίσιο του Athens Flying Week.

Η τραγωδία, που εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια μιας διοργάνωσης, η οποία προσελκύει κάθε χρόνο το ενδιαφέρον χιλιάδων θεατών, έχει βυθίσει στο πένθος τις Ένοπλες Δυνάμεις και έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Η απώλεια των δύο χειριστών, έχει κινητοποιήσει την πολιτική ηγεσία, ενώ παράλληλα έχει ανοίξει ένας κύκλος κρίσιμων ερωτημάτων, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή του Phantom. Την ώρα που οι οικογένειες των δύο πιλότων και οι συνάδελφοί τους βιώνουν το βαρύτατο πλήγμα, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα, για να αποσαφηνιστούν πλήρως, τα αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας.

Στην τραγωδία με τους δύο νεκρούς πιλότους, μετά την συντριβή του Phantom το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Flying Week 2026, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην έναρξη της ομιλίας του στην 90ή ΔΕΘ.

«Το τραγικό γεγονός στην Τανάγρα, πριν από λίγες ώρες σκιάζει, δυστυχώς, και τη σημερινή μας εκδήλωση. Η θλίψη είναι διάχυτη με την σκέψη μας να βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων, που χάσαμε. Μία απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών». τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Κωνσταντίνος Τασούλας: «Βαθύτατη θλίψη»

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, για την απώλεια των δυο αξιωματικών, που επέβαιναν στο Phantom, που κατέπεσε νωρίτερα σήμερα κατά την αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

Νικήτας Κακλαμάνης: «Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους»

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο χειριστών του F-4 Phantom που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ.

Αναλυτικά:

«Συλλυπητήρια του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης για τον αδόκητο χαμό των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, μετά την συντριβή του αεροσκάφους τους στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται για να παραβρεθεί στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ δήλωσε: « Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων και προσωπικά, εκφράζω την βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους των δύο χειριστών του Phantom (F-4) που έχασαν τη ζωή τους στο σημερινό δυστύχημα στην Τανάγρα. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους και τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που θρηνούν την απώλεια δύο συναδέλφων τους. Η Βουλή των Ελλήνων θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές».

Συλλυπητήρια του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης για τον αδόκητο χαμό των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, μετά την συντριβή του αεροσκάφους τους στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, από τη Θεσσαλονίκη, όπου… pic.twitter.com/oRhp7brVnY — Γραφείο Τύπου Βουλής των Ελλήνων (@Parliament_GR) September 5, 2026

Σε μήνυμά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ανέφερε ότι η είδηση του θανάτου των δύο πιλότων στο Athens Flying Week, προκαλεί «τη βαθύτατη θλίψη όλων μας».

«Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

Μηνύματα οδύνης από την πολιτική ηγεσία

Η Νίκη Κεραμέως, αποχαιρέτησε τους δύο πιλότους, υπογραμμίζοντας την προσφορά και την αφοσίωσή τους στην υπηρεσία της πατρίδας.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τους δύο πιλότους μας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα με το αεροσκάφος Phantom. Η πατρίδα τους ευγνωμονεί για την αφοσίωση και την προσφορά τους», έγραψε, απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους.

«Όλοι οι Έλληνες είμαστε συγκλονισμένοι»

Στο ίδιο κλίμα βαθιάς συγκίνησης κινήθηκε και η δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος έκανε λόγο για μια απώλεια που συγκλονίζει ολόκληρη τη χώρα.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι η απώλεια των δύο πιλότων, έχει συγκλονίσει τη χώρα.

«Όλοι οι Έλληνες είμαστε συγκλονισμένοι από την απώλεια των δύο πιλότων της Πολεμικής μας Αεροπορίας, κατά τη διάρκεια επίδειξης στην Τανάγρα. Τους αποχαιρετούμε με συγκίνηση», σημείωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους και σε ολόκληρη την οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όλοι οι Έλληνες είμαστε συγκλονισμένοι από την απώλεια των δύο πιλότων της Πολεμικής μας Αεροπορίας, κατά τη διάρκεια επίδειξης στην Τανάγρα. Τους αποχαιρετούμε με συγκίνηση. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και σε ολόκληρη την οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας. — Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) September 5, 2026

«Η σκέψη όλων μας σήμερα είναι με την Πολεμική μας Αεροπορία η οποία θρηνεί για τους δύο πιλότους μας»

Στην τραγωδία αναφέρθηκε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι η σκέψη όλων βρίσκεται στην Πολεμική Αεροπορία και στις οικογένειες των δύο πιλότων.

«Η σκέψη όλων μας σήμερα είναι με την Πολεμική μας Αεροπορία η οποία θρηνεί για τους δύο πιλότους μας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες τους», έγραψε στην ανάρτησή του.

Η σκέψη όλων μας σήμερα είναι με την Πολεμική μας Αεροπορία η οποία θρηνεί για τους δύο πιλότους μας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες τους. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 5, 2026



Παράλληλα με τα μηνύματα πένθους και συμπαράστασης, από το κυβερνητικό επιτελείο, από την πλευρά της αντιπολίτευσης αναδεικνύεται με έμφαση και η ανάγκη να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες της τραγωδίας, αλλά και να εξεταστεί συνολικά το ζήτημα της ασφάλειας σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

Ανδρουλάκης: «Όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκφράζει τη συγκίνηση όλης της Ελλάδας για την απώλεια των δύο χειριστών της Πολεμικής Αεροπορίας. στην Τανάγρα. Εκφράζει συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των χειριστών.

Υπογραμμίζει πως η πατρίδα τιμά την προσφορά τους και ότι η Πολιτεία οφείλει να διερευνήσει πλήρως τα αίτια της πτώσης του αεροσκάφους.

«Όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια των δύο χειριστών της Πολεμικής μας Αεροπορίας», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους.

«Η πατρίδα τιμά την προσφορά τους», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σημειώνοντας πως «είναι αυτονόητο καθήκον της Πολιτείας η πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πτώσης του αεροσκάφους». «Αιωνία τους η μνήμη», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.

ΣΥΡΙΖΑ: «Πλήρης διερεύνηση των αιτιών»

Το αίτημα για πλήρη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας διατυπώνεται με αντίστοιχη ένταση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θέτει παράλληλα στο επίκεντρο και το συνολικό πλαίσιο διεξαγωγής των αεροπορικών επιδείξεων.

«Καθίσταται απολύτως αναγκαία μια πλήρης, ενδελεχής και αμερόληπτη διερεύνηση προκειμένου να φωτιστούν πλήρως τα αίτια που οδήγησαν στη μοιραία πτώση».

Παράλληλα, το κόμμα υπογραμμίζει «ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να επανεξεταστεί το συνολικό καθεστώς υπό το οποίο πραγματοποιούνται τέτοιου είδους αεροπορικές επιδείξεις παρουσία χιλιάδων θεατών, με γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια».

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια των δύο πιλότων του Phantom F-4 που κατέπεσε κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα στο πλαίσιο του Athens Flying Week.

Απαιτείται πλήρης, ενδελεχής και αμερόληπτη διερεύνηση των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος, ενώ καθίσταται επιτακτική η επανεξέταση του καθεστώτος υπό το οποίο διοργανώνονται τέτοιες επιδείξεις παρουσία χιλιάδων θεατών».

ΚΚΕ: «Να δοθούν άμεσα όλες οι απαντήσεις για τα αίτια της συντριβής» Στο ίδιο πλαίσιο, το ΚΚΕ ζητά να δοθούν άμεσα όλες οι απαντήσεις για τα αίτια της συντριβής, θέτοντας επιπλέον ερωτήματα τόσο για τα συστήματα ασφαλείας όσο και για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται τέτοιες εκδηλώσεις».

Το ΚΚΕ, επίσης με ανακοίνωσή του, εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους οικείους των χειριστών του Phantom, που έχασαν άδικα τη ζωή τους, όταν αυτό συνετρίβη κατά τη διάρκεια επιδείξεων για την εκδήλωση Athens Flying Week».

«Από αυτό το τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πολλών ακόμα ανθρώπων, προκύπτει το αμείλικτο ερώτημα για τη σκοπιμότητα αυτών των εκδηλώσεων, πολύ περισσότερο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς» σημειώνει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Πρέπει άμεσα να δοθούν όλες οι απαντήσεις για τα αίτια της συντριβής, τη λειτουργία του μηχανισμού εκτίναξης και άλλων συστημάτων ασφαλείας, όπως επίσης άμεσα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα για την κατάσβεση της επικίνδυνης πυρκαγιάς εντός της βιομηχανικής περιοχής, που εκδηλώθηκε ως αποτέλεσμα του τραγικού συμβάντος».

Βελόπουλος: «Αθάνατοι»

Τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους Phantom F-4 στην Τανάγρα.

Όπως επισημαίνει στο μήνυμά του ο κ. Βελόπουλος, ο άδικος χαμός των δύο αεροπόρων προκαλεί βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η Πολιτεία έχει χρέος να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό των οικογενειών τους, κλείνοντας την τοποθέτησή του με τη φράση «Αιωνία τους η μνήμη. ΑΘΑΝΑΤΟΙ».

Νίκη: «Εκφράζουμε την οδύνη μας»

«Η ΝΙΚΗ και εγώ προσωπικά εκφράζουμε την οδύνη μας για την απώλεια των δύο πιλότων μας στην Τανάγρα. Δύο ελληνόπουλα που διέθεσαν τη ζωή τους στην προστασία της πατρίδας και που πρόσθεσαν τα ονόματα τους στην μακρά λίστα των ηρώων της Πολεμικής Αεροπορίας μας» αναφέρει σε δήλωσή του για την τραγωδία στην Τανάγρα ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός και προσθέτει: «Χρέος όλων των εμπλεκομένων η λεπτομερής διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των θυμάτων. Αιώνια τους η μνήμη».

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από το Σάββατο 5 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, για την απώλεια των δύο στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας.