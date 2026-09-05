Κονγκό: Τραγωδία με 22 νεκρούς από φωτιά σε γαμήλια εκδήλωση στην περιοχή Κινσάσα

Είκοσι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης στην Κινσάσα, πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Η φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής και τέθηκε υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σε κτίριο στην περιοχή Λινγκουάλα. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το πρόβλημα της πυρασφάλειας στην Κινσάσα, όπου οι πυρκαγιές είναι συχνές στις πυκνοκατοικημένες περιοχές.

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Διεθνή Νέα

Κονγκό/φωτιά σε γαμήλιο πάρτυ
Πηγή: Arab News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, από πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης στην Κινσάσα, πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (4/9/2026) και τέθηκε υπό έλεγχο, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (5/9/2026), σε κτίριο στην περιοχή Λινγκουάλα.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία, από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά, το πρόβλημα της πυρασφάλειας στην Κινσάσα.

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Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, από πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης στην Κινσάσα, πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

 


Η φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (4/9/2026) και τέθηκε υπό έλεγχο, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (5/9/2026), σε κτήριο στην περιοχή Λινγκουάλα, στο βόρειο τμήμα, της πόλης.

 

 

 

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Έπειτα από το ξέσπασμα της φωτιάς, οι παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να απομακρύνουν τους εγκλωβισμένους, ενώ αρκετοί άνθρωποι βρέθηκαν στον δρόμο, άλλοι τραυματισμένοι και άλλοι χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ο δήμαρχος της Λινγκουάλα, Νόρμπερτ Μουσίνγκα, ανέφερε στο Πρακτορείο Τύπου του Κονγκό, ότι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 22 νεκρούς, προειδοποιώντας παράλληλα, πως ο αριθμός των θυμάτων, ενδέχεται να αυξηθεί.

 


Στο σημείο βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (5/9/2026), ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εσωτερικών του Κονγκό, Ζακεμίν Σαμπάνι, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τραγωδία».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το πρόβλημα της πυρασφάλειας στην Κινσάσα.

 


Οι πυρκαγιές είναι συχνές στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας, όπου οι υποδομές και οι διαθέσιμες υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, δεν επαρκούν πάντα για τις ανάγκες του πληθυσμού.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν ότι αρκετές πυρκαγιές έχουν καταγραφεί στην πόλη μέσα στη φετινή χρονιά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της ξηρασίας.

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