Κονγκό: Τραγωδία με 22 νεκρούς από φωτιά σε γαμήλια εκδήλωση στην περιοχή Κινσάσα

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Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, από πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης στην Κινσάσα, πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Mariage du siècle, qui fait tué jusque là, 22 personnes piégées dans un feu dont l’origine demeure inconnue, est-ce l’attaque d’un drone Kamikaze ? pic.twitter.com/nB3SauBlxC — Ibula jo. (@Ibula1995) September 5, 2026



Η φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (4/9/2026) και τέθηκε υπό έλεγχο, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (5/9/2026), σε κτήριο στην περιοχή Λινγκουάλα, στο βόρειο τμήμα, της πόλης.

Congo wedding party horror as major fire kills at least 22 people

The fire started late on Friday and continued into the early hours of Saturday pic.twitter.com/QOCtcVS2KI — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) September 5, 2026

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Έπειτα από το ξέσπασμα της φωτιάς, οι παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να απομακρύνουν τους εγκλωβισμένους, ενώ αρκετοί άνθρωποι βρέθηκαν στον δρόμο, άλλοι τραυματισμένοι και άλλοι χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ο δήμαρχος της Λινγκουάλα, Νόρμπερτ Μουσίνγκα, ανέφερε στο Πρακτορείο Τύπου του Κονγκό, ότι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 22 νεκρούς, προειδοποιώντας παράλληλα, πως ο αριθμός των θυμάτων, ενδέχεται να αυξηθεί.

At least 22 people confirmed dead, possibly more, after fire at DR Congo wedding venue, officials say. https://t.co/XBYLnEHkGh — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 5, 2026



Στο σημείο βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (5/9/2026), ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εσωτερικών του Κονγκό, Ζακεμίν Σαμπάνι, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τραγωδία».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το πρόβλημα της πυρασφάλειας στην Κινσάσα.

Several people feared dead after fire breaks out during wedding at venue in Kinshasa, DR Congo. – local media pic.twitter.com/5IFLKPTcAU — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 5, 2026



Οι πυρκαγιές είναι συχνές στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας, όπου οι υποδομές και οι διαθέσιμες υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, δεν επαρκούν πάντα για τις ανάγκες του πληθυσμού.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν ότι αρκετές πυρκαγιές έχουν καταγραφεί στην πόλη μέσα στη φετινή χρονιά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της ξηρασίας.