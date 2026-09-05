Υεμένη: Λουτρό αίματος με 60 νεκρούς από επιθέσεις των Χούθι – «Κρίσιμες οι επόμενες ώρες»

Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται ο πόλεμος στην Υεμένη. Οι πολύνεκρες συγκρούσεις ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις, που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, και στο φιλοϊρανικό κίνημα των ανταρτών Χούθι, στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 60 ανθρώπους, ανάμεσά τους και άμαχοι, την ώρα που οι αντάρτες πραγματοποιούν ευρείας κλίμακας στρατιωτική επίθεση, στη δυτική ακτή της χώρας.

Σύμφωνα με ιατρικές και στρατιωτικές πηγές που επικαλείται το Agence France-Presse (AFP), 26 κυβερνητικοί στρατιώτες και 31 μαχητές των Χούθι, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια πολύωρων μαχών στα νοτιοδυτικά. Παράλληλα, πυραυλικό πλήγμα σε επιβατικό λεωφορείο στην πόλη Ταΐζ, είχε ως τραγικό απολογισμό έξι νεκρούς αμάχους και επτά τραυματίες.

🚨 Yemeni government forces capture ‘dozens of members of the terrorist Houthi militia’ during clashes in Al Hudaydah province, government official says https://t.co/5FZYmGhngr pic.twitter.com/TmyfTfcLXI — Anadolu English (@anadoluagency) September 5, 2026



Τα νέα αιματηρά περιστατικά, αποτελούν τον τελευταίο κρίκο σε μια σειρά άγριων συγκρούσεων των τελευταίων ημερών, καθώς οι Χούθι πιέζουν αδιάκοπα στη δυτική Ταΐζ και τη νότια Χοντέιντα, κατά μήκος της στρατηγικής ακτογραμμής της Ερυθράς Θάλασσας. Μόνο την Παρασκευή (4/9/2026), ο απολογισμός του AFP κατέγραψε 129 νεκρούς.

Στα πρόθυρα πλήρους κατάρρευσης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «The Guaredian», πρόκειται για τις φονικότερες μάχες των τελευταίων ετών, μετά τη θεαματική κατάρρευση της εκεχειρίας του 2022 τον περασμένο Ιούλιο. Η ανακωχή διαλύθηκε όταν ιρανικό αεροσκάφος επιχειρήσει να προσγειωθεί στη Σαναά, την οποία ελέγχουν οι Χούθι, προκαλώντας την άμεση στρατιωτική αντίδραση της κυβέρνησης της Υεμένης στο αεροδρόμιο.

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, οι Χούθι επιχειρούν να απωθήσουν τα κυβερνητικά στρατεύματα ώστε να καταλάβουν τους λόφους που δεσπόζουν πάνω από τα στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, ανοίγοντας τον δρόμο για τα κρίσιμα παραθαλάσσια λιμάνια. Μέχρι στιγμής, έχουν αποσπάσει τον έλεγχο περιοχών στη δυτική Ταΐζ.

Más de 60 personas murieron este sábado en nuevos enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales de Yemen y rebeldes hutíes. Entre las víctimas también hay civiles, mientras continúan los combates por zonas estratégicas cercanas al mar Rojo. pic.twitter.com/Wj8i2dyBM3 — Hispania Informa (@HispaniaInfo) September 5, 2026

Στρατιωτικός αξιωματικός των κυβερνητικών δυνάμεων στην Ταΐζ, τόνισε πως οι «επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές», καθώς οι αντάρτες έχουν στήσει προκεχωρημένες θέσεις αναπνοής από την πόλη, ενώ καταφθάνουν ήδη ενισχύσεις από το Άντεν, για να ανακόψουν την προέλασή τους.

Από την πλευρά τους, οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πέτυχαν την ανακατάληψη των στρατηγικής σημασίας λόφων αλ-Χαζάν και αλ-Μακάχνα.

Το παρασκήνιο και ο παγκόσμιος κίνδυνος

Η περιοχή έχει τεράστια γεωπολιτική βαρύτητα. Οι Χούθι κατείχαν στο παρελθόν το λιμάνι της αλ-Μάχα, πριν εκδιωχθούν από τον αραβικό συνασπισμό. Τα στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, αποτελούν κομβικό ναυτιλιακό περασμα, καθώς από εκεί διέρχεται το 10% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, με κατεύθυνση τη Διώρυγα του Σουέζ, ενώ η Σαουδική Αραβία τα χρησιμοποιεί σταθερά για τις εξαγωγές πετρελαίου μετά την ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Τυχόν διαταραχή της ναυσιπλοΐας στο σημείο απειλεί να εκτινάξει περαιτέρω τις τιμές των αγαθών παγκοσμίως, σε μια περίοδο, που το κόστος έχει ήδη εκτοξευθεί λόγω του ουσιαστικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από τον Μάρτιο του 2026.

Fighting between Yemen’s Saudi-backed government forces and the country’s Houthi rebels killed more than 60 people on Saturday, including civilians, in clashes over control of a gateway to the Red Sea, medical and military sources told AFP.https://t.co/aIqGC7DXE0 — AFP News Agency (@AFP) September 5, 2026



Εάν οι Χούθι ανακτήσουν το λιμάνι και τις ακτές, θα αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Ήδη από τον Ιούλιο, έχουν κηρύξει ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, ενώ προκαλούν συστηματικά προβλήματα στη ναυσιπλοΐα ως πράξη αλληλεγγύης προς τη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.

Η Υεμένη παραμένει βυθισμένη στον εμφύλιο από το 2014, όταν οι Χούθι κατέλαβαν τη Σαναά και ανέτρεψαν την κυβέρνηση, προκαλώντας τη στρατιωτική επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας.

Ο απολογισμός της τραγωδίας είναι εφιαλτικός: τουλάχιστον 150.000 νεκροί από τις μάχες, εκατοντάδες χιλιάδες θύματα από την πείνα και τις ασθένειες, 4,5 εκατομμύρια εκτοπισμένοι και πάνω από 18,2 εκατομμύρια πολίτες σε απόλυτη ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή: The Guardian