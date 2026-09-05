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Επικοινωνία Ζελένσκι με τους Αμερικανούς απεσταλμένους: Είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε μία εκεχειρία στους βομβαρδισμούς

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ξεκίνησαν επαφές με τη ρωσική πλευρά, ενόψει της επίσκεψής τους στο Κίεβο, για προσπάθειες αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να αναστείλει αεροπορικές επιθέσεις σε ρωσικές πόλεις, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε παύση επιθέσεων εναντίον του Κιέβου για τρεις ημέρες, αμφότερες οι κινήσεις αρχίζουν το βράδυ του Σαββάτου (5/9/2026).

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: NICOLAS TUCAT / AFP
Φωτογραφία: NICOLAS TUCAT / AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε επικοινωνία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με τη ρωσική πλευρά.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος, δήλωσε ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να αναστείλει τις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της Μόσχας και άλλων πόλεων από το βράδυ του Σαββάτου (5/9/2026).
  • Αντίστοιχα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να μην πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον του Κιέβου για τρεις ημέρες, αρχής γενομένης από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (5/9/2026).

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Σε μια νέα εξέλιξη με φόντο τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι είχε επικοινωνία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με τη ρωσική πλευρά. Οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να μεταβούν την Κυριακή στο Κίεβο, ενώ προηγουμένως θα έχουν συνομιλίες στη Μόσχα.

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Ο Ουκρανός πρόεδρος, δήλωσε ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να αναστείλει, από το βράδυ του Σαββάτου (5/9/2026) και για τις επόμενες ημέρες, τις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της Μόσχας και άλλων πόλεων που συνδέονται με τη διαπραγματευτική διαδικασία. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι και η Ρωσία, θα προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση και θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Κιέβου.

«Μόλις μίλησα με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, σημειώνοντας ότι οι Αμερικανοί εκπρόσωποι έχουν ήδη αρχίσει τις επαφές τους με τη ρωσική πλευρά.

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«Μόλις μίλησα με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου». Από τη στιγμή αυτής της συζήτησης είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε μία εκεχειρία στους βομβαρδισμούς κατά πόλεων που εμπλέκονται στη διαπραγματευτική διαδικασία».

 

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Την ίδια ώρα, η Μόσχα, ανακοίνωσε τη δική της κίνηση. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, έδωσε εντολή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να μην πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον του Κιέβου για τρεις ημέρες, αρχής γενομένης από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (5/9/2026), σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Όπως εξήγησε ο Πεσκόφ, η απόφαση συνδέεται με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των επαφών με τους Αμερικανούς απεσταλμένους. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι ο Πούτιν, πρόκειται να συναντηθεί με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στη ρωσική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA, το Κρεμλίνο αναμένεται να ενημερώσει τα μέσα ενημέρωσης μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών.

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