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Εύβοια: Δηλητηρίασαν επτά σκυλιά με φόλες

Σοβαρές καταγγελίες αναφέρουν ότι επτά σκύλοι δηλητηριάστηκαν στον Γαβαλά Ευβοίας, προκαλώντας φόβο σε 20χρονη κτηνοτρόφο για την ασφάλειά της και των υπολοίπων ζώων της. Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με προηγούμενη ένταση με γείτονα και περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς, ενώ ζητείται άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές

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Αδέσποτα σκυλιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταγγελίες από τον Γαβαλά Ευβοίας, όπου επτά σκύλοι έχασαν τη ζωή τους, αφού κατανάλωσαν δηλητηριασμένα δολώματα.
  • Το περιστατικό δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο συμβάν, καθώς φέρεται να είχε προηγηθεί ένταση με γείτονα εξαιτίας της παρουσίας των σκύλων. Η 20χρονη κτηνοτρόφος δηλώνει ότι φοβάται για τη δική της ασφάλεια.
  • Η σοβαρότητα της υπόθεσης εντείνεται από τον φόβο της νεαρής γυναίκας να απευθυνθεί επώνυμα στις αστυνομικές αρχές, καθώς αισθάνεται ότι κινδυνεύει λόγω της φερόμενης οπλοφορίας του συγκεκριμένου ατόμου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταγγελίες από τον Γαβαλά Ευβοίας, όπου επτά σκύλοι έχασαν τη ζωή τους, αφού κατανάλωσαν δηλητηριασμένα δολώματα.

Τα ζώα ανήκαν σε 20χρονη κτηνοτρόφο της περιοχής, η οποία σύμφωνα με την καταγγελία δηλώνει ότι φοβάται τόσο για τη δική της ασφάλεια όσο και για τα υπόλοιπα ζώα που βρίσκονται υπό τη φροντίδα της.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, το περιστατικό δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο συμβάν, καθώς φέρεται να είχε προηγηθεί ένταση με γείτονα εξαιτίας της παρουσίας των σκύλων.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για επανειλημμένα περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς, όπως ρίψη αντικειμένων προς τα ζώα και καταδίωξή τους με οχήματα. Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι έχουν σημειωθεί και πυροβολισμοί, σύμφωνα με το evima.

Η σοβαρότητα της υπόθεσης εντείνεται από τον φόβο της νεαρής γυναίκας να απευθυνθεί επώνυμα στις αστυνομικές αρχές, καθώς, όπως υποστηρίζεται, αισθάνεται ότι κινδυνεύει λόγω της φερόμενης οπλοφορίας του συγκεκριμένου ατόμου.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ζητείται η άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές, τόσο για τις συνθήκες θανάτου των επτά σκύλων όσο και για τις υπόλοιπες καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί.

 

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