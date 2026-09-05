ΔΕΘ 2026: Σε εξέλιξη τρεις πορείες στο κέντρο της πόλης – «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία»

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Με παλμό οι κινητοποιήσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενόψει της 90ης ΔΕΘ και της ομιλίας του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η πορεία των συνδικάτων που είχε ως αφετηρία το άγαλμα του Ελ.Βενιζέλου.

Τα μπλοκ των διαδηλωτών της ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ αναμένεται να κινηθούν επί της Εγνατίας Οδού, της οδού Βενιζέλου, την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης και τον Λευκό Πύργο και μέσω της οδού Νικ Γερμανού να φτάσουν στην πλατεία της ΧΑΝΘ.

Μια δεύτερη πορεία με διαδηλωτές από το χώρο της εξωκοινουβουλευτικής αριστεράς και αντιεξουσιαστές που ξεκίνησε από την Καμάρα βρίσκεται αυτή την ώρα στο ύψος της Αγίας Σοφίας και αναμένεται να ακολουθήσει την διαδρομή μέσω της πλατείας Αγίας Σοφίας προς την Τσιμισκή.

Η πορεία των διαδηλωτών του ΠΑΜΕ που ξεκίνησε από την ΧΑΝΘ μέσω της οδού Τσιμισκή πρόκειται να κατευθυνθεί στο λιμάνι.

Σημειώνεται ότι είναι σε ισχύ τα μέτρα ασφαλείας της Αστυνομίας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

«Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία»

Με σύνθημα «δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία», εργατικά σωματεία και φορείς, συνταξιούχοι, φοιτητές, εργαζόμενοι, μέχρι και οικογένειες με παιδιά, σχημάτισαν νωρίτερα μια λαοθάλασσα στην πλατεία της ΧΑΝΘ.

Πλάι τους, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι που ταξίδεψαν από όλη την Ελλάδα για να είναι εδώ, για να απαιτήσουν λύσεις στα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thesspost.gr, στον αγώνα της διεκδίκησης δίνουν το «παρών» και συγγενείς θυμάτων των Τεμπών που μάχονται για τη δικαίωση των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Λίγα μέτρα από το Βελλίδειο, έχει στηθεί εξέδρα απ’ όπου πραγματοποιούνται ομιλίες. Εκπροσωπώντας τον αγροτικό κόσμο, ο Ρίζος Μαρούδας έκανε κάλεσμα για συμμετοχή στα μπλόκα του χειμώνα, ζητώντας να μπει τέλος στις κούφιες υποσχέσεις.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τις κινητοποιήσεις: