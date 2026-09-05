Πέλλα: Τραυματίστηκε 17χρονη σε δασική περιοχή στο Λουτράκι – Μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο

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Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε, με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μία 17χρονη αλλοδαπή, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι σε δασική περιοχή κοντά στο Λουτράκι Πέλλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στη 1.30 το μεσημέρι.

Ύστερα από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της 17χρονης κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας.

Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν και με τη χρήση φορείου τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, απ’ όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.