Πέλλα: Τραυματίστηκε 17χρονη σε δασική περιοχή στο Λουτράκι – Μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο

Μια 17χρονη αλλοδαπή, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι σε δασική περιοχή κοντά στο Λουτράκι Πέλλας, μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε γύρω στη 1.30 το μεσημέρι και κινητοποίησε 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας, οι οποίοι την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά,Πυροσβεστικό
φωτογραφία αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε, με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μία 17χρονη αλλοδαπή, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι σε δασική περιοχή κοντά στο Λουτράκι Πέλλας.
  • Ύστερα από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της 17χρονης κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας.
  • Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν και με τη χρήση φορείου τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, απ’ όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε, με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μία 17χρονη αλλοδαπή, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι σε δασική περιοχή κοντά στο Λουτράκι Πέλλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στη 1.30 το μεσημέρι.

Ύστερα από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της 17χρονης κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας.

Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν και με τη χρήση φορείου τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, απ’ όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ