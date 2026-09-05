Τανάγρα: Στο σημείο της τραγωδίας ο Ευάγγελος Τουρνάς

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετέβη στο σημείο πρόσκρουσης του αεροσκάφους F-4E Phantom II στην Τανάγρα, εκφράζοντας βαθιά θλίψη για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος. Ενημερώθηκε επίσης για την εξέλιξη της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, η εικόνα της οποίας είναι βελτιωμένη, με ισχυρές δυνάμεις να επιχειρούν στην περιοχή

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Πολιτική

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο σημείο πρόσκρουσης του αεροσκάφους F-4E Phantom II μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος.
  • Ο κ. Τουρνάς ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε και επεκτάθηκε σε δασική έκταση και την επιχείρηση κατάσβεσης.
  • Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη, ενώ στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στο σημείο πρόσκρουσης του αεροσκάφους F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας μετέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

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Ο υπουργός εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους, καθώς και στην οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο κ. Τουρνάς, ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε και επεκτάθηκε σε δασική έκταση και την επιχείρηση κατάσβεσης.

Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη, ενώ στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

 

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