Αρίνα Σαμπαλένκα: Η στιγμή που σταμάτησε τον αγώνα λόγω… μαριχουάνας – «Αν συνεχίσουν, μπορεί να φτιαχτώ κι εγώ»

Η Αρίνα Σαμπαλένκα νίκησε δύο αντιπάλους την Παρασκευή στο US Open: την Ουκρανή Καμίλα Ραχίμοβα και την έντονη μυρωδιά μαριχουάνας.

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο διέκοψε τον αγώνα της για τον τρίτο γύρο του τουρνουά μέσα στο στάδιο Louis Armstrong κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ, αφού μύρισε κάνναβη και παραπονέθηκε στην διαιτητή της έδρας, Εύα Ασδεράκη-Μουρ.

Εκείνη τη στιγμή ήδη προηγείτο με 3-0, και ήταν καθ’ οδόν για την άνετη νίκη της με 6-3, 6-4 σε έναν αγώνα που διήρκησε 1 ώρα και 29 λεπτά.

«Έλεγα, “παιδιά, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να καπνίσετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να χαλαρώσετε όσο θέλετε, αλλά σας παρακαλώ, μην το κάνετε γύρω από τα γήπεδα τένις”», δήλωσε αργότερα. «Είναι λίγο δύσκολο να διαχειριστείς αυτή τη μυρωδιά ενώ προσπαθείς να αγωνιστείς στο υψηλότερο επίπεδο».

Η ψυχαγωγική χρήση μαριχουάνας είναι νόμιμη στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Η διαιτητής μίλησε σε έναν υπεύθυνο μέσω του ασυρμάτου της και έκανε μια χειρονομία που παραπέμπει σε κάπνισμα σε κάποιον πίσω της. Η προέλευση της μυρωδιάς παρέμεινε αβέβαιη αφού η ασφάλεια έκανε έρευνα στην περιοχή.

«Παρόλο που δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι συμβαίνει εκτός των εγκαταστάσεων του Εθνικού Κέντρου Τένις Billie Jean King της USTA, συνεχίζουμε να είμαστε σε εγρήγορση καθώς διατηρούμε αυτή την εγκατάσταση ως περιβάλλον ελεύθερο καπνού», ανέφερε η USTA σε δήλωσή της. «Αυτό περιλαμβάνει την επιβολή από τις ομάδες ασφαλείας και εξυπηρέτησης επισκεπτών όταν ενημερώνονται για οποιοδήποτε άτομο που ενδέχεται να καπνίζει, ενημερώνοντάς το ότι, παρόλο που μπορεί να είναι νόμιμο στη Νέα Υόρκη, το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε χώρους πάρκων, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου τένις. Συνεργαζόμαστε συνεχώς με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) και την Υπηρεσία Πάρκων, και πιστεύουμε ότι αυτό έχει βοηθήσει στη μείωση του καπνίσματος κοντά στην περίφραξή μας».

Το χιούμορ στη συνέντευξη Τύπου

Η Σαμπαλένκα, δύο φορές πρωταθλήτρια του U.S. Open που έχει τώρα 16 συνεχόμενες νίκες στο Flushing Meadows, δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις για τη μυρωδιά του χόρτου. Δεν ήταν η πρώτη φορά που την εντόπισε, αλλά η ένταση της μυρωδιάς την Παρασκευή ήταν πολύ έντονη.

«Επειδή είχε λίγο αέρα, δεν ξέρω αν ερχόταν από το κοινό ή αν ήταν από έξω επειδή ο άνεμος την έφερε μέσα στο στάδιο», είπε. «Απλώς ελπίζω ότι θα προσέχουν λίγο περισσότερο αυτά τα πράγματα».

«Αν συνεχίσουν, μπορεί να φτιαχτώ κι εγώ»

Η Σαμπαλένκα το διασκέδασε πάντως, χαμογελώντας καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, στην οποία το θέμα κυριάρχησε. Όταν ένας δημοσιογράφος προσπάθησε να εμβαθύνει περισσότερο στο ζήτημα, η Σαμπαλένκα τον σταμάτησε με χιούμορ.

«Κι άλλα θα πούμε για το χόρτο; Ελάτε, παιδιά», είπε. «Μήπως εσύ ήσουν αυτός που κάπνιζε;»

Όταν ένας άλλος επιχείρησε να αλλάξει θέμα, ρωτώντας τη Σαμπαλένκα πόσο «ανεβασμένη» νιώθει όταν παίζει στο U.S. Open σε σχέση με άλλα τουρνουά, εκείνη γέλασε.

«Ανεβασμένη; Εννοείς το επίπεδο παιχνιδιού; Τώρα πια μόνο για τη μαριχουάνα μπορώ να ακούσω», είπε η Σαμπαλένκα. «Αν συνεχίσουν να καπνίζουν, μπορεί να φτιαχτώ κι εγώ».