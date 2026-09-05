Εμμανουήλ Καραλής: «Είδα την πόρτα ανοιχτή και έπρεπε να περάσω» – Το διαμάντι, το παγκόσμιο ρεκόρ και η μάχη με τον Ντουπλάντις

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Το πρώτο Diamond League της καριέρας του κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στις Βρυξέλλες, ολοκληρώνοντας με ακόμη μία σπουδαία επιτυχία μια εντυπωσιακή σεζόν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε στον τελικό του επί κοντώ με άλμα στα 5,92 μ., ενώ στη συνέχεια πέρασε τα 6,12 μ. στην τρίτη του προσπάθεια, σημειώνοντας νέο ρεκόρ αγώνα. Η επίδοση αυτή βελτίωσε το προηγούμενο ρεκόρ των 6,11 μ., που ανήκε στον Μόντο Ντουπλάντις.

Μιλώντας αποκλειστικά στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ και στον απεσταλμένο της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες, Γρηγόρη Τάτση, ο Καραλής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την κατάκτηση του τροπαίου.

«Δεν έχω λόγια. Βλέπω αυτό το διαμάντι και δεν το πιστεύω», ανέφερε, θυμίζοντας ότι από μικρός παρακολουθούσε τους μεγάλους αγώνες στίβου και δεν φανταζόταν πως κάποτε θα κρατούσε στα χέρια του το τρόπαιο του Diamond League.

Ο «Μανόλο» χαρακτήρισε τη νίκη στις Βρυξέλλες ως τη μεγαλύτερη της φετινής σεζόν, ενώ αναφέρθηκε και στον Ντουπλάντις, ο οποίος δεν αγωνίστηκε τελικά λόγω ενός σφιξίματος που ένιωσε στην προθέρμανση.

«Είδα την πόρτα ανοιχτή και έπρεπε να περάσω», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στενοχωρήθηκε για τον φίλο και μεγάλο αντίπαλό του.

Μετά το πανελλήνιο ρεκόρ των 6,20 μ. στη Ζυρίχη, ο Καραλής δεν κρύβει πλέον ότι κοιτάζει ακόμη ψηλότερα. Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της πίστης στον εαυτό του και δήλωσε πως θέλει να κυνηγήσει ακόμη και το παγκόσμιο ρεκόρ.

«Πρέπει να πιστεύω ότι μπορώ να κάνω το παγκόσμιο ρεκόρ. Πρέπει να έχω το θάρρος να το πω», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν θέλει να βάζει συγκεκριμένα όρια στις επιδόσεις του: «Θέλω να κοιτάω τα αστέρια και να οδεύω προς τα εκεί».

Clearing the bar in style! 🇬🇷🔥 Karalis 🇬🇷 soars to a 6.12m clearance to conquer the men’s pole vault and become the Diamond League champion!#BrusselsDL🇧🇪 #DiamondLeague pic.twitter.com/PsaADIRJ9e — Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 4, 2026

Ο Έλληνας πρωταθλητής στάθηκε ιδιαίτερα και στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του, κάνοντας ειδική αναφορά στον πατέρα του, Χάρη, αλλά και στην ομάδα του.

«Το να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που να πιστεύουν περισσότερο από σένα, σε φτάνει σε αυτό», σημείωσε.

Επόμενος σταθμός για τον Καραλή είναι η Βουδαπέστη, όπου θα επιδιώξει να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο μια σεζόν που ήδη έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Εκεί ελπίζει να έχει ξανά απέναντί του τον Ντουπλάντις.

«Ελπίζω να κάνω μια σπουδαία μάχη με τον Μόντο. Σίγουρα είμαστε πρώτα φίλοι και μετά αντίπαλοι», ανέφερε.

Ακούστε όσα δήλωσε στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ ο Εμμανουήλ Καραλής: