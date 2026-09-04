Κυψέλη: Η νέα εκδοχή της 38χρονης για τον θάνατο του βρέφους και το ενδεχόμενο στερητικού συνδρόμου

Στις αντιφάσεις των απολογιών της 38χρονης και του 43χρονου, στα ιατροδικαστικά ευρήματα και στο ενδεχόμενο το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη να παρουσίαζε νεογνικό στερητικό σύνδρομο επικεντρώνεται η έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Οι δύο κατηγορούμενοι δίνουν διαφορετικές εκδοχές για τον χρόνο θανάτου και για το ποιοι βρίσκονταν κοντά στο βρέφος τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Την ίδια ώρα, διερευνάται εάν τα προβλήματα υγείας που, όπως υποστηρίζουν οι γονείς, παρουσίαζε το παιδί —μεταξύ άλλων συνεχές κλάμα, δυσκολία στη σίτιση, εμετούς και προβλήματα του εντέρου— μπορεί να συνδέονταν με στερητικό σύνδρομο. Το ενδεχόμενο αυτό δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί, ενώ κρίσιμα θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Κεντρικό ρόλο στην έρευνα έχουν και τα ιατροδικαστικά ευρήματα, καθώς στο σώμα του παιδιού εντοπίστηκαν πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ορισμένα από τα οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκαν ενώ το βρέφος βρισκόταν ακόμη εν ζωή και άλλα μετά τον θάνατό του.

«Εγώ το είδα νεκρό» – Η εκδοχή της 38χρονης

Κατά την απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας, η 38χρονη υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν μαζί με το βρέφος τη στιγμή του θανάτου του και ότι το αντίκρισε όταν ήταν ήδη νεκρό. Η ίδια τοποθέτησε χρονικά τον θάνατο τον Ιούνιο του 2023 και ανέφερε ότι πριν από αυτόν βρίσκονταν κοντά στο παιδί ο σύζυγός της και δύο από τα παιδιά τους.

«Το μωρό πέθανε το 2023, νομίζω τον Ιούνιο. Δεν το είπα στην αστυνομία γιατί ήθελα να το κρατήσω κοντά μου. Επίσης, φοβόμουν ότι η αστυνομία θα έπαιρνε τα άλλα μου δύο παιδιά. Το μωρό είχε πόνο στην κοιλιά και πυρετό. Ο σύζυγός μου τού έκανε μασάζ στην κοιλιά. Εγώ το είδα νεκρό. Πριν πεθάνει, ήταν μαζί του ο άντρας μου και τα δύο μου παιδιά. Πριν από τη σύλληψή μου έμενα στην οδό Θάσου. Τώρα δεν έχουμε νοικιάσει καινούργιο σπίτι. Δεν εργάζομαι. Ο σύζυγός μου εργάζεται ως DJ. Ήρθα στην Ελλάδα πριν από δεκατέσσερα χρόνια. Τα δύο μου παιδιά γεννήθηκαν εδώ, στην Ελλάδα. Το ίδιο και το μωρό που πέθανε. Δεν έχω σχέση με όσα με κατηγορούν. Δεν πουλάμε ναρκωτικά. Δεν κάνουμε χρήση μπροστά στα παιδιά. Ζητώ μια ευκαιρία. Είμαι έγκυος επτά μηνών».

Η 38χρονη φέρεται επίσης να παραδέχθηκε ότι είχε επιχειρήσει και άλλες φορές να θάψει τη σορό του βρέφους, χωρίς να το καταφέρει, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν άντεχε ψυχολογικά να αποχωριστεί το παιδί. Κατά την εκδοχή της, η σορός παρέμενε στην κατάψυξη και την έβλεπε κάθε φορά που άνοιγε την πόρτα.

Από την πλευρά του, ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η απόφαση να τοποθετηθεί η σορός στην κατάψυξη ήταν δική του.

Οι αποκλίσεις στις απολογίες

Οι δύο απολογίες παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές. Η 38χρονη τοποθετεί τον θάνατο του βρέφους τον Ιούνιο του 2023, ενώ ο 43χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι το παιδί πέθανε τον Ιούνιο του 2022.

Οι δύο κατηγορούμενοι δίνουν διαφορετικές εκδοχές και για τη στιγμή του θανάτου. Η 38χρονη υποστηρίζει ότι απουσίαζε και ότι αντίκρισε το παιδί νεκρό, ενώ ο 43χρονος φέρεται να έχει αναφέρει ότι εκείνη βρισκόταν εκεί.

Οι ανακριτικές Αρχές αξιολογούν τις συγκεκριμένες αποκλίσεις σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά, εργαστηριακά και τοξικολογικά δεδομένα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος.

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Τα προβλήματα υγείας και το ενδεχόμενο στερητικού συνδρόμου

Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά την κατάσταση της υγείας του παιδιού πριν από τον θάνατό του. Οι γονείς έχουν αναφέρει ότι το βρέφος αντιμετώπιζε προβλήματα από τη γέννησή του, έκλαιγε σχεδόν αδιάκοπα και παρουσίαζε δυσκολίες στη σίτιση και στη λειτουργία του εντέρου.

«Το μωρό είχε προβλήματα υγείας εξαρχής. Κοιμόταν μία ώρα και τις υπόλοιπες 23 έκλαιγε. Οι γιατροί μάς έλεγαν πως είχε κήλη και κάτι στο έντερο».

Οι γονείς έχουν αναφερθεί ακόμη στην αδυναμία του παιδιού να τραφεί κανονικά.

«Το μωρό δεν είχε δύναμη να ρουφήξει γάλα και στην αρχή δεν μας άφηναν οι γιατροί να το πάρουμε σπίτι. Του κάναμε μασάζ για να μπορεί να ενεργηθεί, γιατί από μόνο του δεν μπορούσε».

Οι δύο γονείς έχουν παραδεχθεί ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ο 43χρονος έχει αναφερθεί επίσης στην ψυχολογική κατάσταση της 38χρονης κατά τους μήνες μετά τη γέννηση του βρέφους.

«Από τότε που γεννήθηκε το μωρό, επί 8 μήνες, η γυναίκα μου δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Έλεγε ασυναρτησίες. Βουτούσε το κεφάλι της μέσα στο πιάτο με το φαγητό. Μιλούσε στα παιδιά μας ενώ δεν ήταν μπροστά. Ήταν πολύ στρεσαρισμένη επειδή το μωρό έκλαιγε συνέχεια. Όλοι ήμασταν στρεσαρισμένοι».

Στο πλαίσιο αυτό, διερευνάται εάν ορισμένα από τα συμπτώματα που περιγράφονται θα μπορούσαν να σχετίζονται με νεογνικό στερητικό σύνδρομο. Πρόκειται, ωστόσο, για ενδεχόμενο που εξετάζεται και όχι για επιβεβαιωμένη διάγνωση.

Η Δήμητρα Μεταλλινού, επίκουρη καθηγήτρια Μαιευτικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εξήγησε στο Live News ότι το σύνδρομο μπορεί να εμφανιστεί όταν ένα έμβρυο έχει εκτεθεί κατά την κύηση σε ουσίες ή φάρμακα που προκαλούν εξάρτηση.

«Το νεογνικό σύνδρομο είναι ένα σύνολο συμπτωμάτων που εμφανίζει νεογνό όταν κατά την εγκυμοσύνη έχει εκτεθεί σε ουσίες και φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν εξάρτηση. Μεταφέρονται μέσω του πλακούντα».

Όπως ανέφερε, μεταξύ των πιθανών συμπτωμάτων περιλαμβάνονται «οξύ κλάμα, τρέμουλο, αυξημένος μυϊκός τόνος, δυσκολία στον ύπνο, εμετός, διάρροια, δυσκολία στη σίτιση».

Ορισμένα από αυτά παρουσιάζουν ομοιότητες με όσα έχουν περιγράψει οι γονείς για το βρέφος, όπως η δυσκολία στη σίτιση, οι εμετοί και τα προβλήματα του εντέρου. Η παρουσία τέτοιων συμπτωμάτων, ωστόσο, δεν αρκεί από μόνη της για να τεκμηριώσει ότι το παιδί παρουσίαζε στερητικό σύνδρομο.

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Για το ίδιο ζήτημα μίλησε στο Live News και ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου.

«Ισχύει το στερητικό σύνδρομο σε βρέφος από τοξικομανή μαμά. Ο πρώτος μήνας ενός μωρού τοξικομανούς μητέρας έχει έντονα συμπτώματα. Τα στερητικά συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν έως και 6 μήνες. Θα δούμε στην τοξικολογική του μωρού εάν βρεθούν ναρκωτικά».

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν, ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να δώσουν στοιχεία για το εάν το βρέφος είχε εκτεθεί σε ουσίες.

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Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Ανεξάρτητα από τους ισχυρισμούς των γονέων για τα προβλήματα υγείας του παιδιού, τα ιατροδικαστικά ευρήματα αποτελούν βασικό στοιχείο της έρευνας.

Η διερεύνηση έχει καταγράψει πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο σώμα του βρέφους. Μέρος αυτών εκτιμάται ότι προκλήθηκε όσο το παιδί βρισκόταν ακόμη εν ζωή, ενώ άλλα φέρεται να προκλήθηκαν μετά τον θάνατό του.

Τα ευρήματα αυτά δεν συνάδουν με την εκδοχή περί αποκλειστικά παθολογικής αιτίας θανάτου. Οι ακριβείς συνθήκες αναμένεται να διερευνηθούν μέσα από τη συνεκτίμηση της ιατροδικαστικής εξέτασης, των απολογιών και καταθέσεων, καθώς και των υπόλοιπων εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Οι συνθήκες διαβίωσης των τριών μεγαλύτερων παιδιών

Η έρευνα έχει στραφεί παράλληλα στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα άλλα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 9, 12 και 15 ετών.

Από τις πρώτες καταθέσεις προκύπτει ότι τουλάχιστον τα δύο μεγαλύτερα παιδιά γνώριζαν πως το βρέφος είχε πεθάνει και ότι η σορός του βρισκόταν στην κατάψυξη, χωρίς να προκύπτει ότι γνώριζαν τι ακριβώς είχε συμβεί κατά τον θάνατό του.

Η 15χρονη νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας, είναι έγκυος και, κατά το ρεπορτάζ, αντιμετωπίζει συμπτώματα στέρησης από ναρκωτικές ουσίες. Οι Αρχές επιχειρούν παράλληλα να συγκεντρώσουν πληροφορίες από την ίδια σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και όσα γνώριζε για το βρέφος.

Για τη χρήση ουσιών από το ζευγάρι μίλησε και θείος του 43χρονου.

«Έπαιρνε ναρκωτικά παρέα με τη γυναίκα του».

Μαρτυρίες αναφέρονται επίσης σε συχνές μετακομίσεις της οικογένειας, οι οποίες αποδίδονται σε οικονομικές δυσκολίες και προβλήματα στην καταβολή των ενοικίων.

«Μιλάμε για πολλή βρομιά, μιλάμε για πολλή αταξία. Τους είχαμε ενάμιση μήνα και είχαν βρομίσει όλο το σπίτι μου», ανέφερε συγγενικό πρόσωπο.

Ανάλογη εικόνα περιέγραψε γειτόνισσα από πολυκατοικία στην οποία είχε διαμείνει στο παρελθόν η οικογένεια.

«Υπήρχε πολλή βρομιά στην πολυκατοικία και φασαρία και το ασανσέρ όλη νύχτα πηγαινοερχόταν. Είχα ειδοποιήσει τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και τον διαχειριστή, διότι η κατάσταση ήταν αφόρητη από πλευράς βρομιάς. Δηλαδή πετούσαν μπουκάλια και άλλα πράγματα και τα μαζεύαμε».

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Αναζητείται προνοιακή δομή για τα δύο αγόρια

Τα δύο αγόρια, ηλικίας 9 και 12 ετών, φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Παίδων, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες αναζητούν κατάλληλη προνοιακή δομή για την περαιτέρω φιλοξενία τους.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε στο Live News ότι τα παιδιά δεν είχαν φοιτήσει σε σχολείο και έκανε λόγο για δυσκολίες στην εξεύρεση διαθέσιμης δομής.

«Το τραγικό είναι ότι ψάχνουμε για προνοιακή δομή, να πάνε τα παιδιά να φιλοξενηθούν, επιτέλους να πάνε σχολείο, που δεν έχουν πάει, να έχουν δραστηριότητες, αλλά και πάλι δεν βρίσκουμε. Όπως συμβαίνει με τα άλλα δεκάδες παιδιά που είναι παρκαρισμένα στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία».

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι στο νοσοκομείο εμφανίστηκε άνδρας, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν δικηγόρος και ζήτησε να συναντήσει τα παιδιά, υποστηρίζοντας ότι ενεργούσε κατόπιν εντολής του πατέρα τους.

«Έφυγε ο υποτιθέμενος δικηγόρος, γιατί δεν έδειξε χαρτιά, και σήμερα ήρθε εντολή από τον εισαγγελέα, ο οποίος είπε πως κανείς τρίτος δεν μπορεί να επισκέπτεται τα παιδιά».