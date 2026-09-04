Μπιγιονσέ: Τα 45 έκλεισε η τραγουδίστρια – «Αυτό που αγαπώ περισσότερο είναι η τεράστια καρδιά σου» λέει η μητέρα της

Τα 45α γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, η Μπιγιονσέ, με τη μητέρα της, Τίνα Νόουλς, να δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία προσωπική ανάρτηση για τη γέννηση και τη ζωή της κόρης της.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η Τίνα Νόουλς μοιράστηκε μία φωτογραφία από το μαιευτήριο, στην οποία κρατά στην αγκαλιά της τη νεογέννητη τότε Μπιγιονσέ. Με αφορμή τα γενέθλια της τραγουδίστριας, αναφέρθηκε στην πρώτη στιγμή που την αντίκρισε, αλλά και στη σχέση που, όπως σημείωσε, παραμένει ισχυρή μέχρι σήμερα.

«Αναπολώ αυτή τη μέρα πριν από 45 χρόνια. Χρειάστηκαν εννέα ώρες για να έρθεις στον κόσμο. Κι εγώ, σε αυτή τη φωτογραφία, είμαι εξαντλημένη, αλλά ταυτόχρονα πιο ευτυχισμένη από ποτέ μέχρι εκείνη τη στιγμή της ζωής μου, στις 4 Σεπτεμβρίου 1981. Εδώ κοιταζόμαστε για πρώτη φορά στα μάτια. Η σύνδεση είναι τόσο δυνατή, τόσο όμορφη και τόσο ισχυρή. Δεν έσπασε ποτέ και δεν θα σπάσει ποτέ», έγραψε η Τίνα Νόουλς.

Η αναφορά της στον χαρακτήρα της Μπιγιονσέ

Στη συνέχεια, η μητέρα της τραγουδίστριας εξέφρασε την περηφάνια της για την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα της κόρης της, επισημαίνοντας ότι, παρά τις πιέσεις και τον «θόρυβο» που τη συνοδεύουν, εκείνη εξακολουθεί να δημιουργεί και να στηρίζει τους ανθρώπους γύρω της.

«Από όλα τα όμορφα πράγματα που έχεις, αυτό που αγαπώ περισσότερο είναι η τεράστια καρδιά σου. Είναι αυτό για το οποίο είμαι πιο περήφανη. Πάνω απ’ όλα, είσαι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και παρά όλο τον, μερικές φορές, τρομερό θόρυβο γύρω σου, συνεχίζεις να προχωράς μπροστά. Να δημιουργείς, να αγαπάς, να στηρίζεις συνεχώς τους άλλους, να γράφεις ιστορία και να χρησιμοποιείς αυτό το ιδιοφυές μυαλό σου, δουλεύοντας ασταμάτητα και κοιτώντας τη δική σου δουλειά…», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση της Τίνα Νόουλς συνόδευσε τις ευχές της προς την Μπιγιονσέ για τα γενέθλιά της, με την ίδια να επιλέγει μία φωτογραφία από τις πρώτες στιγμές της ζωής της κόρης της για να αναφερθεί στη μεταξύ τους σχέση.

Ακολουθεί η ανάρτησή της