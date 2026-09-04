Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η πορεία των ένστολων εν όψει ΔΕΘ – «Σεβασμός» – ΒΙΝΤΕΟ

Ένστολοι των σωμάτων ασφαλείας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων πραγματοποιούν αυτήν την ώρα πορεία διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την έναρξη της ΔΕΘ και την παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στην πορεία συμμετέχουν αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αλλά και απόστρατοι των σωμάτων ασφαλείας από όλη την Ελλάδα.

Με κόρνες, σφυρίχτρες, πλακάτ, πανό και συνθήματα οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και ζητούν μεταξύ άλλων επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, επέκταση της μάχιμης πενταετίας καθώς επίσης αυξήσεις σε μισθούς, σύμφωνα με το thestival.gr.

«Μας θυμούνται στις κρίσεις, μας ξεχνάνε στις λύσεις», τόνισαν μεταξύ άλλων στις ομιλίες τους πριν την έναρξη της πορείας εκπρόσωποι ενώσεων, στρέφοντας τα βέλη τους κατά της κυβέρνησης και εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την αντιμετώπιση που έχουν οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις.

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκαν και οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη, του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του όταν δέχθηκε δολοφονική επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη.

Ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη τόνισε πως οι αστυνομικοί θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως ήρωες όσο είναι στην υπηρεσία, για τις καθημερινές μάχες που δίνουν, και όχι μόνο μετά θάνατον. Χαρακτήρισε αυτονόητα τα όσα διεκδικούν οι ένστολοι ενώ αναφέρθηκε και στον θάνατο του παιδιού του ζητώντας από την Πολιτεία να λάβει επιτέλους μέτρα για την προστασία των αστυνομικών. Μάλιστα ο Αθανάσιος Λυγγερίδης βρέθηκε και στην κεφαλή της πορείας.

Η πορεία θα κινηθεί προς την προτομή του Γιώργου Λυγγερίδη, όπου οι ένστολοι θα αποτίσουν φόρο τιμής στον αστυνομικό.

«Είμαστε σήμερα εδώ για να δηλώσουμε, να διαδηλώσουμε και να μεταφέρουμε ότι η πολιτεία οφείλει στον Έλληνα και την Ελληνίδα αστυνομικό, οφείλει στους ένστολους, οφείλει στους εργαζόμενους που δίνουν όλα αυτά τα χρόνια τη ζωή τους για να διατηρούν την ασφάλεια, να διατηρούν τα δάση μας σε ασφάλεια, να διατηρούν τα χωρικά μας ύδατα καθώς επίσης και στις ένοπλες δυνάμεις. Διεκδικούμε την επέκταση της μάχιμης πενταετίας, την επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης», ανέφερε σε δηλώσεις του στο περιθώριο της διαδήλωσης ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστος Μαυραγάνης.