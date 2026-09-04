Ηγουμενίτσα: Προφυλακιστέος ο 29χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της συντρόφου του – Καρά καρέ η στιγμή της παράσυρσης της 24χρονης

Στη φυλακή οδηγείται ο 29χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συντρόφου του στην Ηγουμενίτσα. Παράλληλα το φως της δημοσιότητας είδαν βίντεο ντοκουμέντα από την στιγμή που ο κατηγορούμενος παρασύρει την 24χρονη με το όχημά του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έπειτα από μαραθώνια απολογία τριών ωρών ενώπιον του ανακριτή, όπου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το αδιανόητο περιστατικό που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, ο 29χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος.

Τιτάνια μάχη στη ΜΕΘ δίνει η 24χρονη

Την ίδια ώρα, η αγωνία κορυφώνεται για την 24χρονη κοπέλα, η οποία εξακολουθεί να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, φέροντας σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα στην κλείδα και αιμάτωμα.

Καρά καρέ η στιγμή της παράσυρσης της 24χρονης

Το Mega έδωσε στη δημοσιότητα δύο βίντεο από τη στιγμή της παράσυρσης της 24χρονης

Το χρονικό της υπόθεσης που προκαλεί σοκ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έναν άγριο διαπληκτισμό που είχε το ζευγάρι. Ο 29χρονος, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, κάτι που επιβεβαιώθηκε αργότερα από τον έλεγχο των αστυνομικών με αλκοολόμετρο, έβαλε μπροστά το αυτοκίνητό του, ενώ η κοπέλα βρισκόταν κυριολεκτικά πάνω στο καπό. Αδιαφορώντας για τον κίνδυνο, ο οδηγός πάτησε γκάζι και συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα η κοπέλα να πέσει από το εν κινήσει όχημα, να παρασυρθεί και να συρθεί στην άσφαλτο για μέτρα, που είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε στη σύλληψη του 29χρονου το πρωί της ίδιας μέρας, από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας