Άνδρας εισέβαλε με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας – Αστυνομικός τον πυροβόλησε για να τον ακινητοποιήσει

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Σοβαρό αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Αστυνομικό Τμήμα της Μάνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 31χρονος άνδρας μπήκε στο αστυνομικό Τμήμα κρατώντας ένα μαχαίρι και απείλησε τους αστυνομικούς. Στη συνέχεια, παρά τις προειδοποιήσεις των αστυνομικών, ο 31χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους.

Ένας από τους άνδρες της ΕΛΑΣ τον πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο μία φορά στην κοιλιακή χώρα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παράλαβε τον 31χρονο και τον μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικό, τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικό από γυαλιά τζαμαρίας, που έσπασε ο 31χρονος άνδρας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 31χρονος είχε νοσηλευτεί κατά το παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.