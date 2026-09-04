Άνδρας εισέβαλε με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας – Αστυνομικός τον πυροβόλησε για να τον ακινητοποιήσει

Ένας 31χρονος άνδρας εισέβαλε με μαχαίρι στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας και κινήθηκε απειλητικά εναντίον των αστυνομικών, ένας εκ των οποίων τον πυροβόλησε στην κοιλιακή χώρα για να τον ακινητοποιήσει.

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Κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Μάνδρας, όταν ένας 31χρονος άνδρας εισέβαλε κρατώντας μαχαίρι και απείλησε τους αστυνομικούς.
  • Ένας αστυνομικός τον πυροβόλησε μία φορά στην κοιλιακή χώρα με το υπηρεσιακό του όπλο για να τον ακινητοποιήσει, καθώς ο δράστης κινήθηκε απειλητικά προς τους άνδρες της ΕΛΑΣ.
  • Ο 31χρονος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο δράστης είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Αστυνομικό Τμήμα της Μάνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 31χρονος άνδρας μπήκε στο αστυνομικό Τμήμα κρατώντας ένα μαχαίρι και απείλησε τους αστυνομικούς. Στη συνέχεια, παρά τις προειδοποιήσεις των αστυνομικών, ο 31χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους.

Ένας από τους άνδρες της ΕΛΑΣ τον πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο μία φορά στην κοιλιακή χώρα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παράλαβε τον 31χρονο και τον μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικό, τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικό από γυαλιά τζαμαρίας, που έσπασε ο 31χρονος άνδρας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 31χρονος είχε νοσηλευτεί κατά το παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. 

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.

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