Χαλκιδική: Φωτιά σε δασική έκταση στο Γομάτι – Επιχειρεί κι ένα ελικόπτερο

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου 2026, σε δασική έκταση στην περιοχή Γομάτι Χαλκιδικής, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 16:15, ενώ το μέτωπο βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Αριστοτέλη, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η περιοχή βρίσκεται την Παρασκευή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από την περιοχή μέσω drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.