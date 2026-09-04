Λάρισα: Πέθανε η μητέρα της Εύης Γατίδου που δολοφονήθηκε με 104 μαχαιριές το 1997 – Δεν έχει βρεθεί μέχρι και σήμερα ο δράστης 

Πέθανε σε ηλικία 72 ετών η Ροδή Γατίδου, μητέρα της 21χρονης φοιτήτριας Ιατρικής, Εύης Γατίδου, η οποία δολοφονήθηκε στη Λάρισα το 1997 χωρίς να βρεθεί ο άνθρωπος που της αφαίρεσε τη ζωή με 104 μαχαιριές.

Για την άγρια δολοφονία της Εύης Γατίδου, το 2005 καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη ένας εργαζόμενος του Ημερήσιου Κήρυκα, αλλά αθωώθηκε στη συνέχεια από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας.

Στην μάχη της οικογένειας για να τιμωρηθούν οι ένοχοι και να αποδοθεί δικαιοσύνη ήταν η Νικολέττα Μπασδέκη και ο αείμνηστος ποινικολόγος Γιάννης Διαμαντής. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε σήμερα η κα. Μπασδέκη σε μια συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Facebook.

«Εκεί που θα συναντήσεις την Εύη σου και αυτή θα σου πει ποιος είναι ο δολοφόνος»

Η η κα. Μπασδέκη αναφέρει στην ανάρτησή της:

«ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ – “τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν”

Το 1997 η ελληνική κοινωνία της Λάρισας, αλλά και το πανελλήνιο, συνταράσσεται από ένα έγκλημα, βγαλμένο από το σκοτεινό και αρρωστημένο μυαλό ενός στυγερού εγκληματία. Φοιτήτρια της ιατρικής βρίσκεται κατακρεουργημένη στο διαμέρισμά της με 104 μαχαιριές. Και αρχίζει για την οικογένειά της ένα μαραθώνιος δικαστικός αγώνας για να αποδοθεί δικαιοσύνη για να τιμωρηθεί ο στυγνός εγκληματίας. Μια χαροκαμένη μάνα μπαινοβγαίνει στις αίθουσες των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων παλεύοντας να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού της. Δυστυχώς το έγκλημα αυτό έμεινε ανεξιχνίαστο, η κάθαρση δεν υπήρξε. Ένας δολοφόνος κυκλοφορεί ελεύθερος. Η μάνα αυτή η κ. Ροδή σήμερα εγκατέλειψε αυτόν τον κόσμο και πήγε να συναντήσει την άτυχη Εύη .

Καλό ταξίδι στον κόσμο των αγγέλων αγαπημένη και ευγενέστατη Ροδή μου. Εκεί που θα συναντήσεις την Εύη σου και αυτή θα σου πει ποιος είναι ο δολοφόνος».

Η δολοφονία της Εύης Γατίδου

Η Γατίδου βρέθηκε δολοφονημένη στο σπίτι της το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου του 1997 από τέσσερις συμφοιτητές της, οι οποίοι είχαν αρχίσει να ανησυχούν, καθώς η Γατίδου δεν είχε κανένα σημείο ζωής από το Σάββατο στις 27 Σεπτεμβρίου.

Όταν οι συμφοιτητές της μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα με τη βοήθεια ενός κλειδαρά, αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα, με τη Γατίδου να βρίσκεται κάθετα στο κρεβάτι της κατακρεουργημένη μέσα σε μια λίμνη αίματος. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Δημήτρη Ψαρούλη που ανέλαβε τη νεκροψία, η Γατίδου είχε δεχθεί 104 μαχαιριές, πιθανότατα από χαρτοκόπτη, με τις 48 από αυτές να είναι γύρω από την καρδιά της.

Στην έκθεσή του ο Ψαρούλης εκτίμησε ότι η Γατίδου δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στις 27 Σεπτεμβρίου 1997 με απώτερο χρόνο θανάτου το μεσημέρι της Κυριακής. Ωστόσο οι δύο ιατροδικαστές Φίλιππος Kουτσάφτης και Nίκος Kαλόγριας που κλήθηκαν στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας κατέθεσαν ότι ο χρόνος θανάτου με βάση τα δεδομένα της έκθεσης Ψαρούλη, αλλά και τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνες τις ημέρες στη Λάρισα (θερμοκρασία 26 βαθμών κελσίου και με υγρασία πάνω από 60%), εκτίμησαν ότι η Εύη Γατίδου δολοφονήθηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου και με απώτερο χρόνο θανάτου το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου.

Οι έρευνες από τις διωκτικές αρχές για τον εντοπισμό του δολοφόνου δεν είχαν αποτέλεσμα και η υπόθεση μπήκε το 1999 στο αρχείο. Ωστόσο το 2003, οι γονείς της δολοφονημένης φοιτήτριας κατέθεσαν υπόμνημα στις δικαστικές αρχές της Λάρισας, υποδεικνύοντας ως δολοφόνο τον 26χρόνο τότε Γεώργιο Ζηρδέλη, ο οποίος αν και είχε εξεταστεί από την πρώτη στιγμή δεν θεωρήθηκε βασικός ύποπτος.

H Εύη Γατίδου γνώρισε τον Ζηρδέλη στην Ευαγγελική Εκκλησία της Λάρισας, όπου και οι δύο πήγαιναν, το 1994. Ο Ζηρδέλης, που τότε εργαζόταν ως διανομέας στην τοπική εφημερίδα της Λάρισας «Ημερήσιος Κήρυκας», είχε δείξει να ενδιαφέρεται για τη Γατίδου και της είχε κάνει τρεις προτάσεις γάμου, με την τελευταία να ήταν το βράδυ της Παρασκευής, 26 Σεπτεμβρίου 1997. Το γεγονός ότι η Γατίδου απέρριψε και τις τρεις προτάσεις γάμου κρίθηκε από τις διωκτικές αρχές ως το κίνητρο του Ζηρδέλη για να τη δολοφονήσει.

Ο Ζηρδέλης παραπέμφθηκε σε δίκη και το 2005 και καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη, αλλά αθωώθηκε από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας. Έπειτα από αναίρεση του ίδιου δικαστηρίου αθωώθηκε και το 2010. Έπειτα από τη νέα αίτηση αναίρεσης, από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου του ίδιου έτους, ο Ζηρδέλης δικάστηκε για τέταρτη φορά τον Ιανουάριο του 2013 και πάλι από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας το οποίο τον αθώωσε εκ νέου, όπου και ακολούθησε η τελευταία αναίρεση από τον Άρειο Πάγο που είχε ως αποτέλεσμα την αμετάκλητη αθώωσή του το 2014.