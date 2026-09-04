Πρέβεζα: Φωτιά στο Θεσπρωτικό – Καίει αγροτοδασική έκταση

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Θεσπρωτικό στην Πρέβεζα το μεσημέρι της Παρασκευής 4/9. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 15:30.
Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ζηρού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα με drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πρέβεζας.